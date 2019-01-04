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孫協志接送小14歲《黑澀會》女星！　離婚4年爆曖昧情…他出面回應

記者劉宜庭／綜合報導

藝人孫協志4年前與韓瑜離婚後，至今仍維持單身狀態，感情世界備受外界關注。前陣子上節目受訪時，他曾坦言，對愛情仍然保有希望，抱持「既期待又怕受傷害」的心情，沒想到，日前竟被目擊，與小14歲的陳斯亞（糖果）上演接送情，對此，他本人也在《明星鍵盤手》正面做出回應了！

▲孫協志接送同宿小14歲斯亞。（圖／翻攝自孫協志臉書、斯亞Instagram）

▲孫協志被拍到開車接送斯亞。（圖／翻攝自孫協志臉書、斯亞Instagram）

孫協志離婚至今仍然單身，雖然先前上節目時自爆，曾為一名日籍空姐動心，但來回猶豫3小時，仍沒有出動，他事後跟經紀人分享此事，「自己才剛結束一段戀情，卻馬上要去搭訕空姐，我好像變態一樣。」也很怕被對方打槍而作罷。

沒想到，據《壹週刊》報導，孫協志被拍到接送自《黑澀會》出道的斯亞，還被目擊開車接女方回他在內湖的住處，週刊稱2人直到深夜都未再現身，傳出同宿、接送等曖昧情，不過雙方隔月就沒再被拍到同框畫面，對此，斯亞透過經紀人回應，「藝人都有交朋友的權利，公司不涉入私人情感的事。」男方經紀人同樣表示，公司不干涉藝人私生活，「但這件事應該真的沒什麼。」

▲孫協志《明星鍵盤手》正面回應與斯亞的緋聞，強調雙方只是好友 。（圖／ETtoday）

▲孫協志4日上《明星鍵盤手》正面回應與斯亞的緋聞 。（圖／ETtoday）

針對此事，孫協志4日登上ETtoday《明星鍵盤手》時，被問及此事，不但正面回應，也大方接受測謊，強調雙方只是好朋友而已。至於被拍到接送情，他無奈表示，「那個是幾年前的事情了啊？都2017年的事情了！」

孫協志解釋，娛樂圈中許多人都喜歡找他談天、聊心事，對於工作上的事，雖然自己前幾年狀況不太好，無法提供幫助，但至少能引導對方如何調適心情等等，「很多藝人都接受過我的輔導啦，我基本上是輔導長來著。」他除了大讚斯亞是個非常努力的年輕人，面對2人互動被外界誤解是曖昧情，他也趕緊澄清，「不要害人家，人家那麼年輕。」

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關鍵字

斯亞, 黑澀會, 糖果, 孫協志, 韓瑜

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