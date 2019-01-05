搭經濟艙睡死…隔壁郁方見她驚醒「馬上叫空姐」　暖舉被推爆：人也太好

記者劉宜庭／綜合報導

郁方從25歲就開始做公益，至今已經22年，不但決定死後將遺產全捐給孤兒院，還會帶著兒女一起行善，如今3個小孩也都會自動自發捐錢或物資。消息曝光後，在網路上掀起一片好評，更有網友在《ETtoday新聞雲》臉書粉絲專頁留言，分享搭機時，親眼見到郁方私下的暖心舉動，忍不住驚嘆：「人也太好了吧！」

▲郁方私下暖舉被起底熱議 。（圖／翻攝自郁方臉書）

一名女網友5日在《ETtoday新聞雲》臉書粉絲專頁底下留言，分享過去一次出差搭早班飛機時，偶遇郁方的經歷。她透露，自己一開始沒認出郁方，對方很客氣地幫她放好行李後，自己因為太累，一坐下就立刻睡死，一直到驚醒後，郁方立刻幫她叫空服員來送餐，「（郁方）說剛剛看我太累就沒叫醒我吃飯，那時覺得這姐姐人也太好了吧。」

一直到下飛機後，女網友站起來認真一看，才驚覺旁邊坐的人竟是郁方，後來上前拍合照時，對方也十分親切，忍不住驚嘆，「馬上就被圈粉，而且本人皮膚超好超氣質。」留言一出，立刻吸引破百名網友按讚，不少人也紛紛留言激讚，「被這則留言圈粉，立馬去追蹤」、「時有耳聞，她為人謙虛又很有氣質」。

▲女網友分享搭機時偶遇郁方的經歷。（圖／《ETtoday新聞雲》臉書）



此外，女網友事後也補充，當時自己是搭經濟艙，且是坐在最後一排的最後一個位置，沒想到還能夠遇到郁方，自己也覺得非常驚訝，「她真的很親切，超沒有架子超客氣的！下飛機時空姐跟她說話她也很溫柔。」

▲郁方嫁給斐儷珠寶小開陳昱羲後生下2子1女，擁有上億身價仍勤做公益。（圖／翻攝自郁方臉書）