周慧敏結婚10周年曬照放閃！　倪震「憔悴暴瘦」網驚認不出

記者劉宜庭/綜合報導

「玉女掌門人」周慧敏與作家倪匡之子倪震相識30年,2009年閃婚至今,剛好迎來結婚10周年,小倆口一起切蛋糕慶祝紀念日,她也罕見透過Instagram發文放閃,曬出一張夫妻同框合照,相較於她凍齡依舊,男方被指明顯變得消瘦、憔悴許多,意外成為眾人話題焦點、引發討論。

▲周慧敏結婚10周年放閃,罕見同框老公倪震。(圖/翻攝自周慧敏Instagram)



周慧敏5日透過Instagram發文曬恩愛,PO出一張與老公倪震的合照,開心寫道,「Once upon a time…happily ever after. Just to make a long story short. Our 10th Wedding Anniversary!(從前…幸福快樂地生活下去,只是將故事縮短,我們結婚10周年了!)」

畫面中,倪震捧著的巧克力蛋糕上,印有夫妻倆的英文名Vivian&Joe,和周慧敏都穿著深色羽絨外套,雖然畫面中雙方沒有太多親密互動,並肩對著鏡頭露出一抹微笑,卻流露出滿滿幸福。然而,引人注意的是,現年51歲的周慧敏,依舊維持凍齡嫩肌,沒想到54歲的倪震與過去相比,卻顯得憔悴許多,整個人也明顯瘦了一圈,讓不少網友乍看之下差點認不出來,意外引發討論。

事實上,周慧敏走紅於90年代,是許多人心目中的女神,2009年嫁給作家倪匡之子倪震。出道多年的她,卻在1997年突然宣布淡出演藝圈,隨後與老公移居加拿大定居,近年才逐漸重新復出,2014年參演電影《等一個人咖啡》人氣翻紅,再攀事業高峰,強大的凍齡功力,也讓她與當年美貌幾乎沒什麼差別,魅力依舊不減。