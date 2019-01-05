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周慧敏結婚10周年曬照放閃！　倪震「憔悴暴瘦」網驚認不出

記者劉宜庭／綜合報導

「玉女掌門人」周慧敏與作家倪匡之子倪震相識30年，2009年閃婚至今，剛好迎來結婚10周年，小倆口一起切蛋糕慶祝紀念日，她也罕見透過Instagram發文放閃，曬出一張夫妻同框合照，相較於她凍齡依舊，男方被指明顯變得消瘦、憔悴許多，意外成為眾人話題焦點、引發討論。

▲周慧敏結婚10周年放閃，倪震暴瘦。（圖／翻攝自周慧敏Instagram）

▲周慧敏結婚10周年放閃，罕見同框老公倪震。（圖／翻攝自周慧敏Instagram）

周慧敏5日透過Instagram發文曬恩愛，PO出一張與老公倪震的合照，開心寫道，「Once upon a time…happily ever after. Just to make a long story short. Our 10th Wedding Anniversary！（從前…幸福快樂地生活下去，只是將故事縮短，我們結婚10周年了！）」

畫面中，倪震捧著的巧克力蛋糕上，印有夫妻倆的英文名Vivian＆Joe，和周慧敏都穿著深色羽絨外套，雖然畫面中雙方沒有太多親密互動，並肩對著鏡頭露出一抹微笑，卻流露出滿滿幸福。然而，引人注意的是，現年51歲的周慧敏，依舊維持凍齡嫩肌，沒想到54歲的倪震與過去相比，卻顯得憔悴許多，整個人也明顯瘦了一圈，讓不少網友乍看之下差點認不出來，意外引發討論。

事實上，周慧敏走紅於90年代，是許多人心目中的女神，2009年嫁給作家倪匡之子倪震。出道多年的她，卻在1997年突然宣布淡出演藝圈，隨後與老公移居加拿大定居，近年才逐漸重新復出，2014年參演電影《等一個人咖啡》人氣翻紅，再攀事業高峰，強大的凍齡功力，也讓她與當年美貌幾乎沒什麼差別，魅力依舊不減。

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