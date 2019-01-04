孫儷新技能＋1！　清空娃娃機「投幣3次」get…網跪求夾娃密技

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星孫儷和鄧超結婚7年，育有6歲兒子「等等」及4歲女兒「小花」，常透過社群網站，分享生活點滴的她，近來開心透露，自己在玩夾娃娃機時，將裡頭的娃娃全數清空，開心展現當天的戰利品，引來不少人留言驚嘆，「娘娘又get新技能！」

▲孫儷常透過社群網站分享生活點滴。（圖／翻攝自孫儷微博）



孫儷3日透過微博發文，開心寫道：「我把娃娃機裡的娃娃都抓空了，是不是有點厲害，哈哈哈哈。」畫面中，她站在比人還高的娃娃機旁，手上抱著3隻唐老鴨造型娃娃，臉上流露出滿滿笑容。

更驚人的是，孫儷隨後補充表示，在清空機台的過程中，她只投了3次硬幣，就將其中一隻娃娃夾起，讓不少粉絲驚呼太強了，甚至引來不少網友跪求秘訣，卻也引來丈夫鄧超開玩笑虧，「說實話。」

▲孫儷清空娃娃機嗨翻。（圖／翻攝自孫儷微博）



孫儷不僅擁有亮麗外表，精湛演技，本身也曾發過專輯單曲，如今新技能又再加一，也引來大票網友留言狂讚，「娘娘你厲害了」、「看來是老手了」、「娘娘你還有什麼是不會的」。鄧超接著更留言表示，「你是沒看過我抓娃娃吧。」夫妻倆私下逗趣互動，也意外成為眾人熱議焦點之一，在網路上意外掀起討論。

▲孫儷清空機台引來鄧超留言調侃。（圖／翻攝自孫儷微博）