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《黑澀會》斯亞生日趴熱舞「掉出東、西半球」　眾星狂歡畫面曝光

記者劉宜庭／綜合報導

藝人陳斯亞過去以「糖果」之名，成為黑澀會美眉闖蕩星河，後來被吳宗憲的經紀公司簽下、順利發片，甚至站上小巨蛋舞台表演，星途備受看好。她在3日開心迎來26歲，面對好友精心準備的生日派對驚喜，演藝圈許多人也到場祝賀，忍不住感性表示，「愛大家！謝謝你們對我的好！我也會盡我所能對你們好的！」

▲斯亞3日開心迎來26歲生日。（圖／翻攝自斯亞Instagram）

▲斯亞3日開心迎來26歲生日。（圖／翻攝自斯亞Instagram）

▲斯亞3日開心迎來26歲生日。（圖／翻攝自斯亞Instagram）

斯亞3日晚間透過Instagram限時動態發文，分享自己和一群好友們，正在開生日派對的歡樂場景，畫面中可以看出，包廂內掛有許多氣球、燈泡和照片做為裝飾，桌上也擺滿精美餐點和調酒，再搭配現場播放的音樂，流露出滿滿歡樂氛圍，當好友唱生日快樂歌時，她也隨著音樂擺動身軀飆舞。

▲斯亞3日開心迎來26歲生日。（圖／翻攝自斯亞Instagram）

▲斯亞3日開心迎來26歲生日。（圖／翻攝自斯亞Instagram）

▲斯亞3日開心迎來26歲生日。（圖／翻攝自嘻小瓜Instagram）

▲斯亞生日派對氣氛歡樂，她隨著音樂小跳熱舞。（圖／翻攝自斯亞、嘻小瓜Instagram）

隔天，斯亞曬出一張大合照，逐一標註參加的好友們，其中包括拐拐、何美、陶甯亞、蘇心甯、小賴兒、潘君侖、林妍柔，以及自前《大學生了沒》出身的蘿莉塔、朱咩、嘻小瓜、何美，至於生日派對，則是由好友阿滴古、佳沁連手準備了，面對生日驚喜，她除了大讚超用心，也坦言相當感動，「感謝所有前來參加的朋友，謝謝你們的祝福～願意在這天為我空出時間前來！」

▲斯亞3日開心迎來26歲生日。（圖／翻攝自斯亞Instagram）

▲斯亞3日開心迎來26歲生日。（圖／翻攝自斯亞Instagram）

▲斯亞生日派對是好友阿滴古、佳沁精心準備的。（圖／翻攝自斯亞Instagram）

引人注意的是，斯亞在派對當天，穿著超火辣，雖然外面搭著西裝外套，然而仔細一看，發現裡頭似乎只有短版黑色內衣，掉出東、西半球，突破尺度展露傲人胸圍，就連嘻小瓜看了也忍不住笑虧，「有一個人生日給我穿這樣，來，這什麼意思，我要寄存證信函到妳家！我要報警！妳完蛋了，穿這什麼東西！」不少粉絲也紛紛留言讚嘆，「太辣了」、「好美的壽星」、「身材好好」，意外掀起熱議。

▲斯亞3日開心迎來26歲生日。（圖／翻攝自斯亞Instagram）

▲斯亞3日開心迎來26歲生日。（圖／翻攝自斯亞Instagram）

▲斯亞3日開心迎來26歲生日。（圖／翻攝自斯亞Instagram）

▲斯亞火辣穿搭成亮點。（圖／翻攝自斯亞Instagram）

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斯亞, 黑澀會, 糖果

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