39歲熟女想懷孕…要求「1個月調好身體」！　吳明珠一句話戳破盲點

記者潘慧中／綜合報導

中醫師吳明珠平常除了工作，不時上節目分享看診經驗，她近日透露曾有一名近40歲的熟女上門求診，對方希望1個月內就能調好身體以便懷孕，她為難地回了一句話，直接點明對方當下的最大難題。

▲吳明珠表示1個月內就要調好身體很有難度。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



吳明珠最近在《小明星大跟班》透露，求診者是39歲熟女，對方想調理好身體懷孕，一翻開病歷卻發現她37歲就曾就診，當時只看一個禮拜就沒有繼續調理，「差兩年對一個熟女來講是越差越大！」

▲吳明珠透露該求診者當時已經39歲，對方一度隔了2年沒就診。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



該求診者告訴吳明珠這段時間以來，已經取了3顆卵凍起來，打算隔月就做人工受孕，因此要求中醫師盡量在1個月內就能讓她調好身體，讓對方很為難地說：「一個月我真的很難耶，妳不是21、也不是31，妳現在快要40，妳這個事實妳承認吧。」

▲▼吳明珠直接戳破求診者的盲點。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



吳明珠和求診者達成共識：「妳至少要給我3個月嘛！」調理了1個月後，對方詢問是否能進行受孕時，她搖頭表示：「看情況還要再一點時間，妳再給我一點時間，我一直求她。」

▲吳明珠透露對方好好調理了2個半月後就自然懷孕了。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



調理了2個半月後，求診者主動回診告知已經自然懷孕，完全沒用到凍卵，吳宗憲和Sandy一聽恍然大悟說：「所以是身體的問題，不是那個卵的問題。」吳明珠藉此看診經驗提醒大家，調好身體真的很重要。

▲約從37：10分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）