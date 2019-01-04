老婆產後痛哭「身旁放紅色藥丸」崩潰了　浩子驚醒「1年後結紮」！

記者潘慧中／綜合報導

浩子（謝炘昊）2011年結婚，陸續迎來一對兒女，他近日透露當時看到老婆生完第一胎的崩潰模樣後，心裡除了很自責，過了不到1年半後，他更決定去結紮。

▲浩子育有一對兒女。（圖／翻攝自Facebook／浩角翔起笑一個官方粉絲專頁）



浩子最近在《請問你是哪裡人》透露，妻子生下第一胎隔天，他正好要飛往雪梨工作，同時不忘關心老婆的恢復狀況，向來報喜不報憂的老婆卻無預警崩潰了，「只有那一次，她傳她自己在哭的照片。」

▲▼浩子看到老婆大哭、身旁放紅色小藥丸的照片後，瞬間驚醒。（圖／翻攝自YouTube／請問你是哪裡人）



不只這樣，浩子突然瞄到照片一角有一顆小小的紅色藥丸，那是拿來吃子宮收縮的藥，頓時感到很愧疚，「我就覺得自己好壞。」隔了1年多，迎來二寶女兒後，他隔天就立刻結紮了。

▲浩子迎來第二胎隔天立刻結紮。（圖／翻攝自YouTube／請問你是哪裡人）



提到結紮過程，浩子透露當時下半身光溜溜，只用一小塊東西遮住，第一個護士事前溫馨提醒他：「等一下找你的輸精管的時候會有點痛。」當下不疑有他謝謝對方的告知，沒想到，陸續進去8個護士都告訴他一樣的話。

▲▼浩子被護士認出來、甚至被要求合照，讓他好尷尬。（圖／翻攝自YouTube／請問你是哪裡人）



原本想說好貼心，最後一位護士終於忍不住開口：「謝先生，我都有看你的食尚玩家耶！等一下可以跟你合照嗎？」浩子只能苦笑說謝謝，還不忘遮了遮下半身開玩笑說：「我今天狀況沒有很好，我平常不是這樣子。」

▲浩子談結紮約從03：29分開始。（影／取自YouTube／請問你是哪裡人）