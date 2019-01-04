林志玲7年堅持做一件事！　被笑「沒人扛得起」：這是我存在的意義

記者潘慧中／綜合報導

林志玲出道多年，平常除了專注於演藝工作，私下始終默默行善，至於背後原因，她近日在訪問中坦言演技和唱歌都沒比人強，「那我能夠給大家的就是很真實的心。」不只是外在形象，而是透過和人的互動，「這才是我存在的意義。」

▲▼林志玲換下華服，親自走訪偏鄉行善。（圖／翻攝自微博／林志玲）



林志玲向來行善不欲人知，從沒讓媒體跟隨過，《鳳凰衛視》最近藉香港愛心獎的機會，陪她到貴州4天3夜，她解釋成立基金會的契機始於2005年墜馬事件，經歷過生死交關，她認為能幸運活下來是因為老天要自己多做點事。

▲▼林志玲大約已建設了10間小學宿舍。（圖／翻攝自微博／鳳凰衛視名人面對面）



此後，林志玲陸續在大陸四川、雲南、內蒙古、寧夏和貴州等偏遠山區，協助建設10所小學宿舍，她認為當下給小孩糖吃，的確能馬上給對方快樂，但並非解決之道，加強宿舍、教室等硬體設備或許才是長遠之道。

▲▼林志玲從中體悟到存在的意義。（圖／翻攝自微博／鳳凰衛視名人面對面）



一開始的時候，不少人都會說林志玲這樣做太傻，「沒有一個人扛得起來的，妳做不了的」，但她沒有因此放棄，成立慈善基金會7年來，已經捐助了上千萬人民幣的善款，數萬人獲得幫助，她也從中找到自己存在的意義。

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