應采兒挺肚被拍！　陳小春High喊「關鍵字」網驚喊：二寶要來了

記者潘慧中／綜合報導

應采兒2010年和陳小春結婚，育有寶貝兒子Jasper，她曾不諱言想生二胎，最近多次被網友發現衣著寬鬆、現身嬰兒用品店，疑似有孕的傳聞甚囂塵上，老公3日在社群網站曬出她和兒子的照片，並連說3次：「My My My」，讓不少網友更堅信她八成懷孕了。

▲▼應采兒曾被網友懷疑似乎在服用「孕期複合維生素」。（圖／翻攝自微博／應采兒）







陳小春3日在馬爾地夫打卡，以甜蜜的「老公視角」替應采兒和Jasper拍照，可以看到妻子身穿開V白上衣、內搭橘色比基尼，微妙的拍攝角度讓人難以看出肚子是否有明顯隆起，確定的是，老婆一手放在肚子旁邊、一手護著兒子，畫面相當溫馨。

▲▼陳小春連說3次：「My My My！」（圖／翻攝自Instagram／jordan_chan_36）



格外引起討論的是，陳小春在貼文中寫下：「My My My」3個單字，單從畫面來看，如果只有應采兒和Jasper，應該只需寫2次「My」，他卻多說了1次，並附上愛心符號，引發不少網友猜測這是否暗示老婆肚子懷有寶寶：「3個my哦」、「希望早日官宣！」

▲網友反應。（圖／翻攝自Instagram／jordan_chan_36）

應采兒前陣子在微博發文，曾意有所指地說：「做遊戲都要有隊友，我采鵝隊已經有隊友啦，那另一隊呢？」更表示：「做媽媽從來不孤單。」並曬出一張自己坐在沙發上的美照，只見她手上拿著馬克杯，開心看向一旁露出燦笑，她身邊放著一罐「孕期用複合維生素」，引發網友揣測她已懷有二胎。