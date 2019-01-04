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糗！站媽面前「沒被認出」　蘿莉塔暴肥16Kg「臉腫如肉包」舊照曝光

記者潘慧中／綜合報導

蘿莉塔是《大學生了沒》的前班底，畢業自輔仁大學西班牙文系的她曾到西班牙當交換學生，卻因為當地飲食時間和台灣大不相同，一度胖了16公斤，媽媽飛去找她時，母女倆明明距離超近，媽媽卻壓根認不出來。

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

蘿莉塔最近在《醫師好辣》坦言當時到西班牙唸書時，一度胖到60公斤，由於西班牙的飲食時間和台灣大不相同，有別於台灣人12點吃中餐，西班牙人是2點才吃，台灣人6、7點吃晚餐，西班牙人則要等到10、11點過後才吃，出門在外，她只能乖乖配合寄宿家庭的時間進食。

▲▼蘿莉塔暴肥16Kg「臉腫如肉包」舊照曝光（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲蘿莉塔曾經胖到60公斤。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

問題是中午12點一到，蘿莉塔不自覺就餓了，在下午2點出菜前，她都會忍不住跑出去先吃一頓，回家後又再一起吃飯，晚餐依循同樣模式進食，過了半年後，體重從原本的44公斤飆升到60公斤。

▲▼蘿莉塔暴肥16Kg「臉腫如肉包」舊照曝光（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲蘿莉塔暴肥舊照。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

蘿莉塔公開當時的照片，臉蛋明顯圓潤了一圈，「這是我，超肥的！」她透露媽媽當時到西班牙找她時，親自到機場接機，明明已經站在面前，連親生媽都認不出她：「妹妹怎麼還沒有來？」

▲▼蘿莉塔暴肥16Kg「臉腫如肉包」舊照曝光（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲蘿莉塔媽媽當時一度認不出她。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

此後，蘿莉塔發現大事不妙，買體重機回家一量傻眼：「死定了，回台灣前絕對要想辦法瘦下來，不然回去我就覺得很難看。」嘗試了不太好的減肥方式後，不但沒有顯著效果，體脂反而飆升，最後仍乖乖調整飲食和運動習慣才健康瘦下來。

▲蘿莉塔現在身材維持得很好。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

然而，回台灣上《大學生了沒》時，儘管蘿莉塔已經瘦到47、48公斤，卻發現其他女大學生都只有40公斤出頭，只好繼續減肥，除了維持原有的飲食和運動習慣，她透露當時還嘗試吃了中藥膠囊，餐前要先吞25顆，導致最後吃不下飯得腸胃炎，讓她後悔不已。

▲蘿莉塔片段約從01：08：59開始。（影／取自YouTube／醫師好辣）

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蘿莉塔, 大學生了沒, 大學生

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