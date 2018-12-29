老婆生日「一個禮物都沒買」！　阿翔「超浪漫一句話」網讚：嫁對人了

記者潘慧中／綜合報導
「浩角翔起」阿翔（陳秉立）婚後育有3個小孩，繼日前迎來結婚7週年紀念日，28日適逢妻子Grace生日，他透露自己沒有準備任何禮物，「因為我的所有都已經給你了，我覺得陪伴是最幸福的。」只盼望老婆保持身體健康，浪漫理由感動了不少網友。
▲▼Grace婚後專注於家庭生活。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）
Grace在臉書透露早在生日前幾個月，阿翔已經排開行程，這一天就是要好好陪她，儘管對方沒有特別準備禮物，本來擔心兩人感情會越來越像室友，「結果他好有心。」
▲▼阿翔沒有特別準備禮物送老婆。（圖／翻攝自Facebook／陳秉立、Out Of Control 媽咪Grace）
夫妻倆當天早上11點多出門看電影，Grace透露下午一起吃火鍋、接送小孩後就直接回家，吃完晚餐切了蛋糕後，便連忙哄孩子們入睡，「很無聊的一天吧？！」但她滿足地說希望每年生日都是一樣無聊的行程，「我給這願望取了個名字，叫～～幸福。 」
阿翔臉書全文：
12月28日 今天GRACE生日
祝老婆 永遠都這樣美麗動人
我沒有準備禮物給你
因為我的所有 都已經給你了
我覺得陪伴 是最幸福的 (真是好理由)
希望你身體一定要健康
因為這樣你才可以好好照顧 ^布 舒 芙^ 甜點家族
哈哈哈~
#OUTOFCONTROL媽咪GRACE
Grace臉書全文：
#Today’s my birthday
是從何開始？⋯
應是30 age以後吧？之後每年生日
會刻意想忽略這天的到來
自欺欺人的催眠自己才過3開頭啊
別怕！！
結果一晃⋯3之後都不知數支⋯數到好幾
簡直比看鬼片還口怕
老爺數月前即排了今天陪我
年前工作忙感情本會變《室友》的說
結果他好有心
11:20出門要看電影
路上遇見摔車騎士需要幫忙陪伴和等救護車（不墜述了。這應該的）
後遲到急忙看完電影
14:00多一起生日火鍋
16:00接孩子回家
18:30晚餐
20:00切蛋糕
21:30陪睡不小心一起睡著了
很無聊的一天吧？！
我的願望是～每年都能一樣無聊的行程
我給這願望取了個名字
叫～～ #幸福