老婆生日「一個禮物都沒買」！　阿翔「超浪漫一句話」網讚：嫁對人了

記者潘慧中／綜合報導

「浩角翔起」阿翔（陳秉立）婚後育有3個小孩，繼日前迎來結婚7週年紀念日，28日適逢妻子Grace生日，他透露自己沒有準備任何禮物，「因為我的所有都已經給你了，我覺得陪伴是最幸福的。」只盼望老婆保持身體健康，浪漫理由感動了不少網友。

▲▼Grace婚後專注於家庭生活。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）



Grace在臉書透露早在生日前幾個月，阿翔已經排開行程，這一天就是要好好陪她，儘管對方沒有特別準備禮物，本來擔心兩人感情會越來越像室友，「結果他好有心。」

▲▼阿翔沒有特別準備禮物送老婆。（圖／翻攝自Facebook／陳秉立、Out Of Control 媽咪Grace）



夫妻倆當天早上11點多出門看電影，Grace透露下午一起吃火鍋、接送小孩後就直接回家，吃完晚餐切了蛋糕後，便連忙哄孩子們入睡，「很無聊的一天吧？！」但她滿足地說希望每年生日都是一樣無聊的行程，「我給這願望取了個名字，叫～～幸福。 」

阿翔臉書全文：

12月28日 今天GRACE生日

祝老婆 永遠都這樣美麗動人

我沒有準備禮物給你

因為我的所有 都已經給你了

我覺得陪伴 是最幸福的 (真是好理由)

希望你身體一定要健康

因為這樣你才可以好好照顧 ^布 舒 芙^ 甜點家族

哈哈哈~

#OUTOFCONTROL媽咪GRACE



Grace臉書全文：

#Today’s my birthday

是從何開始？⋯

應是30 age以後吧？之後每年生日

會刻意想忽略這天的到來

自欺欺人的催眠自己才過3開頭啊

別怕！！

結果一晃⋯3之後都不知數支⋯數到好幾

簡直比看鬼片還口怕

老爺數月前即排了今天陪我

年前工作忙感情本會變《室友》的說

結果他好有心

11:20出門要看電影

路上遇見摔車騎士需要幫忙陪伴和等救護車（不墜述了。這應該的）

後遲到急忙看完電影

14:00多一起生日火鍋

16:00接孩子回家

18:30晚餐

20:00切蛋糕

21:30陪睡不小心一起睡著了

很無聊的一天吧？！

我的願望是～每年都能一樣無聊的行程

我給這願望取了個名字

叫～～ #幸福