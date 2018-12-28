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吳宗憲頭等艙吐一地！　登機前喝太多酒…真相其實「很有禮貌」

記者潘慧中／綜合報導

吳宗憲（憲哥）出道31年，見識過大大小小的風浪，但他近日透露不久前搭飛機的糗事，因為登機前喝了太多酒，直接吐在頭等艙裡，「飛機上都是有頭有臉的人，真的是丟臉！」他同時也對機上的服務人員感到很抱歉，用哭聲狂喊：「對不起！！」

▲▼吳宗憲頭等艙吐了！（圖／圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼吳宗憲直接吐在頭等艙，當下真的覺得很抱歉。（圖／圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼吳宗憲頭等艙吐了！（圖／圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

吳宗憲最近在《小明星大跟班》透露，日前飛往塞班島，不巧遇到玉兔颱風來襲，如果錯過該班機的話，就要在當地滯留一個禮拜，幸好遇到願意讓機位的民眾，為了禮貌性答謝對方，登機前特別一起把酒言歡。

▲▼吳宗憲頭等艙吐了！（圖／圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲熱心民眾主動讓位給吳宗憲。（圖／圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

「沒想到來勢洶洶，他們來40幾個人！」吳宗憲本來對自己的酒量很有自信，怎料對方各拿了一瓶威士忌和白蘭地，加上助理沒有出面擋酒，只能自我安慰：「我心裡想只要這趕快喝完就可以走了」，走路搖搖晃晃的他，好不容易上了飛機，卻有另一件事等著他。

▲▼吳宗憲頭等艙吐了！（圖／圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼吳宗憲招架不住威士忌和白蘭地的接連攻勢。（圖／圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼吳宗憲頭等艙吐了！（圖／圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

由於颱風來勢洶洶，連忙要離開當地時，本來已經在位置上休息的吳宗憲，椅子被往後一推，意外刺激嘔吐物噴出，他搞笑地說：「我就真的身為一道彩虹了。」女兒Sandy（吳姍儒）則是邊聽邊搖頭：「頭等艙欸！」

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吳宗憲, 吳姍儒, Sandy

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