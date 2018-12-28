ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

簡嫚書「未公開婚紗照」藏2個月曝光！　一家三口「眼神都是愛」

記者潘慧中／綜合報導

簡嫚書2017年與髮型設計師登記結婚，隔年2月誕下女兒「雲大」，繼10月曝光一系列甜蜜火辣的婚紗照，她27日曬出一張隱藏版婚紗照，感性回顧這幾年的生活，從父親的離世到升格人母，「如今有了更多一些自信、有了餘生支持與陪伴我的那個人、有了無怨無悔付出的目標。」

▲▼簡嫚書10月已曝光火辣甜美的婚紗照。（圖／簡嫚書提供）

照片中，可以看到簡嫚書紮起低馬尾、繫上白紗，身穿一襲長袖婚紗，西裝筆挺的老公雙手捧著女兒，她則是抓起孩子的小腳丫，夫妻倆的眼神直盯著小孩，流露滿滿父母之情，相較於華麗場景，一家人站在窗邊取景，印證了何謂平凡的幸福。

▲▼簡嫚書「未公開婚紗照」曝光！（圖／翻攝自Facebook／簡嫚書 JianManshu）

▲簡嫚書曝光未公開婚紗照。（圖／翻攝自Facebook／簡嫚書 JianManshu）

即將迎來新的一年，簡嫚書近年迎來不少新身份，她有感而發地說，23歲時父親離世讓她面臨至親的死亡，事隔7年迎來寶貝女兒，又體會到生命的美好，「在生死課題上，我想我很幸運地已認識了不少。」

▲▼簡嫚書「未公開婚紗照」曝光！（圖／翻攝自Facebook／簡嫚書 JianManshu）

▲簡嫚書難得感性吐露心聲。（圖／翻攝自Facebook／簡嫚書 JianManshu）

無論是從演戲或日常生活中，簡嫚書逐漸認識自己、學會做人處事的道理，儘管未來仍有許多未知數，偶爾還是會有沮喪、凸槌的時候，但整體來說，「現在的我心是平靜的、頭腦是清明的、能量是溫暖的。」

簡嫚書臉書全文：

2018年末自我整理：

23歲時父親的離開，讓我面對了至親的死。30歲的今年，透過孩子的到來， 讓我體驗了生。在生死課題上，我想我很幸運地已認識了不少。而這七年的時光中，也處理了幾段感情。
我在扮演中學習做人處事、在模仿中找到自己的模樣。如今有了更多一些自信、有了餘生支持與陪伴我的那個人、有了無怨無悔付出的目標，雖然未來仍有不少未知數，偶爾也還是會有沮喪、出ㄘㄟˊ的時候。但總的來說，現在的我心是平靜的、頭腦是清明的、能量是溫暖的。

今年的你們如何了呢？
很推薦抽空整理一下自己唷
#再見2018 #成為更好的自己

推薦閱讀

IG 25萬追蹤…小玉大安森林公園發禮物　時間一到「0人到場」！

吳宗憲頭等艙吐一地！　登機前喝太多酒…真相其實「很有禮貌」

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩「真的很愛楊晨熙」擁吻閃炸

王陽明摟腰告白：3年仍像第1天　蔡詩芸「這舉動」抓緊他的心！

想靠「這件浴袍」重燃愛火！　劉雨柔一穿…老公笑瘋：要拜拜嗎

「大小姐」吳兆絃滿18歲了！　「混血神基因」全家顏值爆表

斷開妞妞「新鬼嫂」上《玩很大》！　小鬼公開「躺肩依偎照」：太好了

隋棠產後6天跑趴超狂！　「全身照」曝光…網友看傻：OMG

方志友喝喜酒「有禮貌洋裝」被讚爆！　鏡頭往下拍…狂露嫩腿激美

兒子愛咬指甲「手爛到不行」　嚴立婷放大絕…網一面倒狂推！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩「真的很愛楊晨熙」擁吻閃炸

獨／罔腰賣1580元保養品…網撕包裝「是別家200元商品」　鳳梨解答：不一樣！

IG 25萬追蹤…小玉大安森林公園發禮物　時間一到「0人到場」！

國師來了！　唐綺陽2019上半年十二星座運勢

詹雅雯消失高雄跨年..合體韓國瑜破局！爆拒唱「這首歌」遭退通告

重逢半年就訂婚！蔡阿嘎無意間「一句話」　二伯聽完點頭嫁了

吳宗憲頭等艙吐一地！　登機前喝太多酒…真相其實「很有禮貌」

羅志祥目睹蔡依林「吃飯3守則」　當場傻眼：真的很痛苦！

路人拍下「經過的善良孩子」　4年後看紐約電視牆驚覺：是防彈V！

蔡依林累了...腳一抬「不科學坐姿」　巨人大腳丫現形粉絲看呆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

簡嫚書

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 于美人跨年「整兒女」PK廚藝　笑虧「元旦不要烙賽」
  2. Angelababy帶兒子看海豚表演！　手摀小海綿耳朵…全素顏被讚爆
  3. 艾莉絲「歷經心動心碎」慶生　樂收洋夫驚喜：感謝你的溫柔
  4. 文慧如破億cover神曲全下架！　網驚狂哀嚎...她解釋原因了
  5. 孫安佐組3人團隊！　籌拍「Q＆A」開放提問
  6. 臧芮軒被「老公」抓頭飆罵　撞牆跪地狂發抖
  7. Irene其實是短髮　「染燙頭髮壞光光」真實長度讓粉絲淚崩
  8. 徐展元每天3小時玩電動　曝常「善意謊言」隱瞞谷懷萱
  9. 謝盈萱被流氓鬼附身　不爽蕭敬騰叫「小姐」狠揮拳
  10. 27歲女歌手喪失嗅覺！　聞不到臭酸、瓦斯外洩險釀意外

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逛逛你喜歡的房子

逛逛你喜歡的房子

加入降價立刻通知你，還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366