簡嫚書「未公開婚紗照」藏2個月曝光！　一家三口「眼神都是愛」

記者潘慧中／綜合報導

簡嫚書2017年與髮型設計師登記結婚，隔年2月誕下女兒「雲大」，繼10月曝光一系列甜蜜火辣的婚紗照，她27日曬出一張隱藏版婚紗照，感性回顧這幾年的生活，從父親的離世到升格人母，「如今有了更多一些自信、有了餘生支持與陪伴我的那個人、有了無怨無悔付出的目標。」

▲▼簡嫚書10月已曝光火辣甜美的婚紗照。（圖／簡嫚書提供）



照片中，可以看到簡嫚書紮起低馬尾、繫上白紗，身穿一襲長袖婚紗，西裝筆挺的老公雙手捧著女兒，她則是抓起孩子的小腳丫，夫妻倆的眼神直盯著小孩，流露滿滿父母之情，相較於華麗場景，一家人站在窗邊取景，印證了何謂平凡的幸福。

▲簡嫚書曝光未公開婚紗照。（圖／翻攝自Facebook／簡嫚書 JianManshu）



即將迎來新的一年，簡嫚書近年迎來不少新身份，她有感而發地說，23歲時父親離世讓她面臨至親的死亡，事隔7年迎來寶貝女兒，又體會到生命的美好，「在生死課題上，我想我很幸運地已認識了不少。」

▲簡嫚書難得感性吐露心聲。（圖／翻攝自Facebook／簡嫚書 JianManshu）



無論是從演戲或日常生活中，簡嫚書逐漸認識自己、學會做人處事的道理，儘管未來仍有許多未知數，偶爾還是會有沮喪、凸槌的時候，但整體來說，「現在的我心是平靜的、頭腦是清明的、能量是溫暖的。」

簡嫚書臉書全文：

2018年末自我整理：

23歲時父親的離開，讓我面對了至親的死。30歲的今年，透過孩子的到來， 讓我體驗了生。在生死課題上，我想我很幸運地已認識了不少。而這七年的時光中，也處理了幾段感情。

我在扮演中學習做人處事、在模仿中找到自己的模樣。如今有了更多一些自信、有了餘生支持與陪伴我的那個人、有了無怨無悔付出的目標，雖然未來仍有不少未知數，偶爾也還是會有沮喪、出ㄘㄟˊ的時候。但總的來說，現在的我心是平靜的、頭腦是清明的、能量是溫暖的。

今年的你們如何了呢？

很推薦抽空整理一下自己唷

#再見2018 #成為更好的自己