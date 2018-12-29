梧桐妹回上海跨年前　喜收3大禮「頭貼修杰楷自拍」❤喊話了

記者潘慧中／綜合報導

13歲的梧桐妹（Angel）是賈靜雯的大女兒，隨著2個妹妹咘咘、Bo妞的誕生，不時會在Instagram分享生活點滴。她28日在限時動態開放提問，由於之前常被稱讚年紀輕輕，已經抽高逼近160公分的媽媽，真實身高始終引人好奇，對於網友的所有疑惑，她全都一併解答了。

▲▼梧桐妹日前已經先回台和家人團聚。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



被問到現在的身高時，梧桐妹語氣輕鬆地說：「欸非常的矮，157」，並附上一個哭笑不得的表情符號。再被問到平常的保養方式，她則笑答真的沒有特別保養。至於是否有交往對象，她先大笑兩聲再說：「沒有啊！你要當我的男朋友嗎？哇哈哈！」

▲▼梧桐妹大方接受網友提問。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



另外，看到網友好奇是否有崇拜的偶像，梧桐妹毫不猶豫地說：「當然是我最愛的媽咪！」可想而知她和賈靜雯的好感情。至於是否有想當藝人的打算，她不諱言表示：「當然有呀！」看來並不排斥和媽媽踏入同一行業。

▲▼梧桐妹合照媽媽和妹妹們。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



歲末年終之際，被問到是否會回台跨年，梧桐妹解釋自己現在就在台灣，但今（29日）就得回去上海了，連要和老朋友見面都可能要等到暑假，課業生活似乎非常繁忙，值得慶幸的是，日前歡度聖誕節時，收到了一條項鍊、一件皮外套和超多本課外書籍，「感覺收穫滿滿」，並附上一顆愛心PO出與修杰楷、賈靜雯和2個妹妹的合照，可見一家人的好感情。

▲梧桐妹和妹妹們似乎都有收到禮物。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）