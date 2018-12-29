ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

梧桐妹回上海跨年前　喜收3大禮「頭貼修杰楷自拍」❤喊話了

記者潘慧中／綜合報導

13歲的梧桐妹（Angel）是賈靜雯的大女兒，隨著2個妹妹咘咘、Bo妞的誕生，不時會在Instagram分享生活點滴。她28日在限時動態開放提問，由於之前常被稱讚年紀輕輕，已經抽高逼近160公分的媽媽，真實身高始終引人好奇，對於網友的所有疑惑，她全都一併解答了。

▲▼梧桐妹喜收3大禮❤喊話了（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

▲▼梧桐妹日前已經先回台和家人團聚。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

▲▼梧桐妹喜收3大禮❤喊話了（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

被問到現在的身高時，梧桐妹語氣輕鬆地說：「欸非常的矮，157」，並附上一個哭笑不得的表情符號。再被問到平常的保養方式，她則笑答真的沒有特別保養。至於是否有交往對象，她先大笑兩聲再說：「沒有啊！你要當我的男朋友嗎？哇哈哈！」

▲▼梧桐妹喜收3大禮❤喊話了（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

▲▼梧桐妹大方接受網友提問。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

▲▼梧桐妹喜收3大禮❤喊話了（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

另外，看到網友好奇是否有崇拜的偶像，梧桐妹毫不猶豫地說：「當然是我最愛的媽咪！」可想而知她和賈靜雯的好感情。至於是否有想當藝人的打算，她不諱言表示：「當然有呀！」看來並不排斥和媽媽踏入同一行業。

▲▼梧桐妹喜收3大禮❤喊話了（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

▲▼梧桐妹合照媽媽和妹妹們。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

▲▼梧桐妹喜收3大禮❤喊話了（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

歲末年終之際，被問到是否會回台跨年，梧桐妹解釋自己現在就在台灣，但今（29日）就得回去上海了，連要和老朋友見面都可能要等到暑假，課業生活似乎非常繁忙，值得慶幸的是，日前歡度聖誕節時，收到了一條項鍊、一件皮外套和超多本課外書籍，「感覺收穫滿滿」，並附上一顆愛心PO出與修杰楷、賈靜雯和2個妹妹的合照，可見一家人的好感情。

▲▼梧桐妹喜收3大禮❤喊話了（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

▲梧桐妹和妹妹們似乎都有收到禮物。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

推薦閱讀

「大小姐」吳兆絃滿18歲了！　「混血神基因」全家顏值爆表

兒子愛咬指甲「手爛到不行」　嚴立婷放大絕…網一面倒狂推！

艾莉絲「歷經心動心碎」慶生　樂收洋夫驚喜：感謝你的溫柔

王陽明摟腰告白：3年仍像第1天　蔡詩芸「這舉動」抓緊他的心！

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩「真的很愛楊晨熙」擁吻閃炸

吳宗憲頭等艙吐一地！　登機前喝太多酒…真相其實「很有禮貌」

簡嫚書「未公開婚紗照」藏2個月曝光！　一家三口「眼神都是愛」

方志友喝喜酒「有禮貌洋裝」被讚爆！　鏡頭往下拍…狂露嫩腿激美

藏鏡人要結婚了！　消失2年「正面照」首曝光…網暴動：超美

快訊／劉德華開唱突喊卡！　「醫生說不能唱了」下台退票

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

藏鏡人要結婚了！　消失2年「正面照」首曝光…網暴動：超美

快訊／劉德華開唱突喊卡！　「醫生說不能唱了」下台退票

林志玲親PO「情侶接吻」剪影！　沉默1hr後公開「親密照對象」

江宏傑出賣老婆床照！福原愛「真面目」曝光　網大驚：你會被打

《還珠》晴兒19年後長這樣！　住5億豪宅「隔壁鄰居是故宮」

國師來了！　唐綺陽2019上半年十二星座運勢

台灣女粉場外爆哭！　劉德華開唱喊卡…紐約歌迷：下次不來了

孫安佐公布「真實身高體重」　新暱稱曝光…網敲碗單挑館長！

周子瑜奪全球百大美女第2！　刷新紀錄蟬聯「亞洲最美」

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩「真的很愛楊晨熙」擁吻閃炸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

賈靜雯, 修杰楷, Bo妞, 梧桐妹, 咘咘

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 梧桐妹回上海跨年前　喜收3大禮「頭貼修杰楷自拍」❤喊話了
  2. 朱智勛《與神》前高難度演出！「撞死人驚慌卻自豪」神演技圈粉
  3. 快訊／高國華「凌晨酒駕被逮」　辯：吃薑母鴨手機不見開車找
  4. 阿翔「車內密會長髮女48mins」　長腿妹下車發現...竟然是她
  5. 許維芳PK巫詠歡原因笑翻　紙條上寫「喜歡她大方的個性」
  6. Mina「臉色漸暗」台上乾嘔腿軟！　粉絲心疼：她快暈倒了
  7. 哈林《聲林》犀利講評PTT激推！　蕭敬騰驚嘆：超級無敵大前輩
  8. 《還珠》晴兒19年後長這樣！　住5億豪宅「隔壁鄰居是故宮」
  9. 台灣女粉場外爆哭！　劉德華開唱喊卡…紐約歌迷：下次不來了
  10. 李昇基奪下第一座綜藝大賞！　擊敗劉在錫眼眶紅：心情複雜

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366