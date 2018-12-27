ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

兒子愛咬指甲「手爛到不行」　嚴立婷放大絕…網一面倒狂推！

記者潘慧中／綜合報導

嚴立婷與籃球員張智峰育有一對寶貝兒女，不時會在社群網站分享育兒生活，她近日帶著6歲兒子去做光療指甲，引發許多網友好奇討論，背後原因其實和兒子的壞習慣有關，「帶一個6歲的屁孩做指甲我也是醉了…希望能藉此戒掉。」

▲▼嚴立婷放大絕治兒子咬指甲壞習慣（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

▲兒子太愛咬指甲，嚴立婷一直苦無對策。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

嚴立婷透露兒子真的很愛咬指甲，「愛咬指肉到手每次洗完澡都爛到不行！」恩威並施禁止小孩咬指甲都沒用，實在看不下去的她只能出此下策，「利用光療把指甲保護起來」，讓孩子不但無法再咬，指甲也有了充足的時間再長出來。

▲▼嚴立婷放大絕治兒子咬指甲壞習慣（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

▲嚴立婷後來決定帶兒子去做光療指甲。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

此外，嚴立婷坦言小時候同樣有咬指甲的習慣，她知道的確會不小心上癮，「但細菌很多啦！」因此，兒子如今有了一樣的習慣，她決定帶孩子做光療，「起碼他無法再咬！」釣出不少媽媽網友想嘗試這種方法。

▲嚴立婷自有一套育兒方法。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

照片中，可以看到嚴立婷的兒子乖巧地坐在位置上，任由美甲師處理指甲，但她忍不住吐槽孩子之所以會這麼乖，是因為前面正在播放卡通，儘管如此，不少網友仍覺得他真的很聽話，懂事態度引來許多人大讚媽媽真的很會教。

嚴立婷臉書全文：

帶一個6歲的屁孩做指甲我也是醉了

事情是這樣的...
這小子愛咬指甲愛咬指肉到手每次洗完澡都爛到不行，媽媽實在看不下去，基於他講也講不聽處罰也沒用的情況下，只好出此下策.....利用光療把指甲保護起來，
讓他無法咬，然後耐心等待自己的指甲長出來再看看～
希望能藉改戒掉這壞習慣

#雖然說媽媽以前也是有咬過
#其實會上癮
#但細菌很多啦
#誰家小孩也愛咬手的請留言

淡江D級校花手機被偷！　「裡面很多訊息」心急肉搜平頭男

推薦閱讀

李毓芬頭髮越剪越短！　逆齡「肩上2公分」狂飄仙氣

斷開妞妞「新鬼嫂」上《玩很大》！　小鬼公開「躺肩依偎照」：太好了

孫生：小學都吃里長便當　利菁沒忘承諾「今年來我家吃團圓飯」！

7年「從不在老公面前放屁打嗝」！　謝和弦混血妻5招「維持熱戀」

聖誕交換禮物苦主是他！　睡一半「藍芽喇叭爆炸」還要賠8千

IG 25萬追蹤…小玉大安森林公園發禮物　時間一到「0人到場」！

隋棠產後6天跑趴超狂！　「全身照」曝光…網友看傻：OMG

「大小姐」吳兆絃滿18歲了！　「混血神基因」全家顏值爆表

想靠「這件浴袍」重燃愛火！　劉雨柔一穿…老公笑瘋：要拜拜嗎

兒子「一個舉動」讓她崩潰！　艾莉絲「好狼狽」：在客廳狂喊救命

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

IG 25萬追蹤…小玉大安森林公園發禮物　時間一到「0人到場」！

網友狂酸：同居10年不上床？《比悲傷》編劇6000字解密15個「BUG」

美國偶遇迪麗熱巴！　網友偷拍背影傻眼：身材跟圖差太多

隋棠產後6天跑趴超狂！　「全身照」曝光…網友看傻：OMG

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」！　被理科太太「釣出心裡話」泛淚

金老佛爺生完2胎「鼻子惡化越來越朝天」！　變痛變緊崩潰：不知能不能救回

斷開妞妞「新鬼嫂」上《玩很大》！　小鬼公開「躺肩依偎照」：太好了

Angelababy片場不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」　網PO證據照開戰！

周揚青看不到表演…「羅志祥讓她騎身上」撐全場！　百字告白炸粉：真要嫁了

丟丟妹2分鐘狂賺200萬！　「月收40K↓暴增數倍」安親班老師變銷售女王

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

嚴立婷, 張恩睿, Willson, 張智峰, tammy

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 陳大天：戀愛無法看見自己的荒唐！　接著「歡迎王心凌」
  2. 兒子愛咬指甲「手爛到不行」　嚴立婷放大絕…網一面倒狂推！
  3. 鄧紫棋聖誕趴「偷渡情侶裝」放閃　秒被粉絲抓包：好害羞！
  4. 張立昂貼心暖男特質！　女友一不爽「我會立刻發現」
  5. Wanna One解散演唱會8萬張門票秒殺　搖滾區喊價一張57萬
  6. 賴解孵賠掉健康「全因隱忍這件事6年」！　Ella痛哭懺悔：我真的很糟糕
  7. 17歲兒「全扛」哭了　陸元琪泛淚：你還是個孩子
  8. 齊名BTS入圍葛萊美獎！　「台灣這組樂團」搶同獎項
  9. 《知否》「可愛侍女」超眼熟！是《小美好》正妹學霸..為戲吃胖10kg
  10. 「大小姐」吳兆絃滿18歲了！　「混血神基因」全家顏值爆表

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366