兒子愛咬指甲「手爛到不行」　嚴立婷放大絕…網一面倒狂推！

記者潘慧中／綜合報導

嚴立婷與籃球員張智峰育有一對寶貝兒女，不時會在社群網站分享育兒生活，她近日帶著6歲兒子去做光療指甲，引發許多網友好奇討論，背後原因其實和兒子的壞習慣有關，「帶一個6歲的屁孩做指甲我也是醉了…希望能藉此戒掉。」

▲兒子太愛咬指甲，嚴立婷一直苦無對策。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）



嚴立婷透露兒子真的很愛咬指甲，「愛咬指肉到手每次洗完澡都爛到不行！」恩威並施禁止小孩咬指甲都沒用，實在看不下去的她只能出此下策，「利用光療把指甲保護起來」，讓孩子不但無法再咬，指甲也有了充足的時間再長出來。

▲嚴立婷後來決定帶兒子去做光療指甲。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）



此外，嚴立婷坦言小時候同樣有咬指甲的習慣，她知道的確會不小心上癮，「但細菌很多啦！」因此，兒子如今有了一樣的習慣，她決定帶孩子做光療，「起碼他無法再咬！」釣出不少媽媽網友想嘗試這種方法。

▲嚴立婷自有一套育兒方法。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）



照片中，可以看到嚴立婷的兒子乖巧地坐在位置上，任由美甲師處理指甲，但她忍不住吐槽孩子之所以會這麼乖，是因為前面正在播放卡通，儘管如此，不少網友仍覺得他真的很聽話，懂事態度引來許多人大讚媽媽真的很會教。

嚴立婷臉書全文：

帶一個6歲的屁孩做指甲我也是醉了

事情是這樣的...

這小子愛咬指甲愛咬指肉到手每次洗完澡都爛到不行，媽媽實在看不下去，基於他講也講不聽處罰也沒用的情況下，只好出此下策.....利用光療把指甲保護起來，

讓他無法咬，然後耐心等待自己的指甲長出來再看看～

希望能藉改戒掉這壞習慣

#雖然說媽媽以前也是有咬過

#其實會上癮

#但細菌很多啦

#誰家小孩也愛咬手的請留言