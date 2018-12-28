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艾莉絲「歷經心動心碎」慶生　樂收洋夫驚喜：感謝你的溫柔

記者潘慧中／綜合報導

艾莉絲與英國外交官馬培迪結婚後，和兒子威廉弟、女兒梨梨醬一家生活幸福，日前抵達英國後，每天都過得很忙碌，連迎來39歲生日的心得文都來不及分享，直到近日才PO文謝謝大家的祝福，「或許是年紀到了一個程度，生日這天已經完全懶得慶祝，只想好好睡到自然醒。」

▲▼艾莉絲「歷經心動心碎」慶生（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

▲艾莉絲保養得宜，看不出來已經39歲了。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

面對3字頭的最後一次生日，艾莉絲感性回想起30歲生日那年，請辭所有的節目主持，毅然飛往東京攻讀日文語言檢定，「沒想到從那次的出走之後，人生展開長達將近十年的冒險旅程。」

▲▼艾莉絲「歷經心動心碎」慶生（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

▲艾莉絲仍被老公拖出門慶生。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

不但足跡踏遍世界各地，艾莉絲也認識了許多新朋友和學習到新語言，事業再攀高峰的同時，升格成2個孩子的媽，「歷經了心動與心碎，也遇見這一站幸福。」

▲▼艾莉絲「歷經心動心碎」慶生（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

▲艾莉絲歷經心碎心動終於找到幸福。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

儘管已經懶得慶祝，艾莉絲透露老公仍拖著她出門，「感謝他的溫柔貼心，安排了很多小驚喜。」當中最深得她心的事情，便是小倆口手牽手去教堂唱聖誕福音。值得一提的是，這是她第一年以英國媳婦的身分到公婆家過聖誕節，「每天都有好多新鮮的事物和家庭活動，儼然是英倫文化深入的洗禮。」充實生活令人稱羨。

艾莉絲臉書全文：

來到英國之後每天都很忙碌緊湊，生日已經過了三天才有空上來謝謝大家的祝福。這是第一年以英國媳婦的身分到公婆家過聖誕節，每天都有好多新鮮的事物和家庭活動，儼然是英倫文化深入的洗禮。

話說今年的生日，是我3字頭的最後一年。

彷彿一眨眼的瞬間，驚覺時間的流逝竟是如此飛快。還記得30歲生日那年決定請辭手上所有的節目主持，離開台灣前往東京攻讀日文語言檢定，沒想到從那次的出走之後，人生展開長達將近十年的冒險旅程。走過了世界許多地方，認識了許多新的面孔，學習了一些新的語言，創立了新的事業，成為了兩個孩子的母親，歷經了心動與心碎，也遇見這一站幸福。

或許是平常日子已經過得充實忙碌，或許是年紀到了一個程度。生日這天已經完全懶得慶祝，只想好好睡到自然醒，生日願望只希望每個人平安健康就是福。

不過後來還是被馬先生拖出門慶祝了一下，感謝他的溫柔貼心，安排了很多小驚喜，我最愛的橋段就是早晨一起手牽手到教堂裡唱聖誕福音，為新的一歲注入平安喜樂的泉源。

發文此刻是英國的平安夜，全家人上上下下都忙著為明天聖誕節準備大餐，偷偷躲在房間裡包禮物，所以我先趕緊先來去幫忙，祝福地球彼端的你們，聖誕節快樂 平安喜樂

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關鍵字

艾莉絲, 威廉弟, 梨梨醬, 馬培迪

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