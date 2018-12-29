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昆凌帶周杰倫回娘家！　「搭船看夕陽」被拍…網笑瘋：怎麼怪怪的

記者潘慧中／綜合報導

昆凌和天王周杰倫（周董）結婚後，除了繼續投入演藝事業，更升格成為服飾品牌的老闆娘，馬不停蹄的忙碌腳步，直到近日才有空檔帶全家回澳洲娘家：「We’re back home!」被拍到和老公一起搭船看夕陽的照片，霸氣舉動逗笑一票網友：「怎麼怪怪的？」

▲▼昆凌帶周杰倫回娘家！（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

▲▼昆凌最近帶家人回澳洲。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

▲▼昆凌帶周杰倫回娘家！（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

昆凌前幾天在澳洲布里斯本打卡，並曬出陪女兒玩水踏浪的照片，但其實周杰倫也有同行，她28日在Instagram限時動態分享側拍老公的帥照，一身黑的老公站在欄杆旁，逗得她笑說：「黑天鵝來迎接你回家。」

▲▼昆凌帶周杰倫回娘家！（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

▲昆凌待在沙灘幫周杰倫和孩子推船。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

一家人把握難得的相處時光，周杰倫把小孩擁在胸前、坐上小船，準備出海進行水上活動，昆凌則是站在沙灘推船，被粉絲笑說根本「老公力爆棚！」不只這樣，她套上桃紅外套看夕陽時，單手放在老公身後，看來就像把對方擁入懷裡的感覺，網友都忍不住嘴角失守：「昆哥上身」、「小公舉好傲嬌。」

▲▼昆凌帶周杰倫回娘家！（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

▲昆凌舉動超霸氣！（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

事實上，昆凌擁有三國血統，媽媽是台韓混血，爸爸派翠克昆禮文（PatrickQuinlivan）是澳洲人，先前曬出帥爸及小周周的同框照時，就有不少人注意到父親的高顏值，不只這樣，她過去與混血親弟弟的合照後，同樣引起許多人的討論，一家人的神基因讓人讚嘆不已。

▲▼昆凌帶周杰倫回娘家！（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

▲昆凌父女合照。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

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關鍵字

昆凌, 周杰倫, 小周周, ROMEO

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