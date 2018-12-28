大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩「真的很愛楊晨熙」擁吻閃炸

記者潘慧中／綜合報導

楊晨熙（果凍姐姐）聖誕節前夕證實被大飛（吳志慶）求婚，影片被收錄在男方所屬團體「YellowBlack 耶魯布萊克」的MV裡，只見小倆口站在紐約布魯克林大橋旁的旋轉木馬，男方收起平常的搞笑口吻、幾度哽咽地說：「我想要請妳嫁給我」，讓不少網友為之動容。

▲大飛把求婚片段藏在MV最後，當成彩蛋和粉絲分享喜悅。（圖／翻攝自YouTube／yellowblacktw）



「YellowBlack 耶魯布萊克」最近釋出由大飛親自填寫詞曲的《討M鬼》MV，場景拉到紐約，楊晨熙正是女主角，兩人在片中甜蜜嘻鬧、街頭牽手漫步、擁抱樣樣來，他甚至背著女友下樓梯，「妳無聊的時候／‭帶著妳一起瘋／妳難過的時候／‭我會靜靜聽妳說‭」，彷彿就是對女友的真情告白。

▲▼大飛和楊晨熙在MV中狂放閃。（圖／翻攝自YouTube／yellowblacktw）



大飛的求婚片段則是MV的彩蛋，可以看到他緊張地狂搓手，感性說出心裡話：「我不是一個很好的人，但是…我試著做一個…」，一度哽咽到說不下去，楊晨熙伸手擦掉他臉頰上的淚水，「我覺得妳非常地挺我，在任何時候」，話說至此，他已經激動到摀住整個臉，淚水似乎止都止不住。

▲▼大飛激動到哽咽落淚。（圖／翻攝自YouTube／yellowblacktw）



「我真的很愛妳，不管妳願不願意，我希望可以牽著妳走下半輩子的人生」，大飛深情地說了這段話，接著掏出藏在口袋許久的戒指，「我不是一個很浪漫的人，我覺得這可能是我這輩子做過最浪漫的事」，逗得楊晨熙哈哈大笑，「妳可以不用現在答應，我只是想給妳看我的心意。」

▲▼大飛下跪求婚楊晨熙。（圖／翻攝自YouTube／yellowblacktw）



大飛終於鼓起勇氣下跪求婚，楊晨熙輕輕地點點頭表示願意，小倆口浪漫擁吻的畫面閃瞎所有粉絲，他事後開心在臉書表示：「是的！誠如各位所見～她說好！謝謝妳，願意讓我成為妳人生中的那位『討M鬼』。」女友則透露一直被問為何沒哭，她解釋當下以為那只是MV的即興橋段，「還想這傢伙演技又更好了哈哈哈。」

大飛臉書全文：

2018年，去了一趟米國，完成了米國夢，也重金請來了女主角，在米國完成了這首一直沒有mv的歌。

是的！誠如各位所見～

她說好！

謝謝妳，願意讓我成為妳人生中的那位「討M鬼」

聖誕節快樂

#討M鬼 #xmas

楊晨熙臉書全文：

聽說很多女孩兒們都哭了，

問我為什麼我沒哭呢

因為我一直很認真在拍MV⋯

我深深覺得那是MV裡一個即興橋段嘛！

當時還想這傢伙演技又更好了哈哈哈⋯