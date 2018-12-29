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朱麗倩眼神直盯劉德華　看老公鞠躬道歉「台下現暖舉」全被拍

記者潘慧中／綜合報導

劉德華28日在香港開唱，但不到3首歌就宣布取消演唱會，他聲淚俱下向所有歌迷鞠躬道歉的同時，有陸媒眼尖發現朱麗倩似乎也有在場，老婆第一時間為他加油打氣的一個舉動，獲得不少讚賞。

▲▼朱麗倩看劉德華道歉「台下現暖舉」（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▲▼劉德華自責落淚。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▲▼朱麗倩看劉德華道歉「台下現暖舉」（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

劉德華在台上道歉的同時，據《鳳凰網娛樂》指出，坐在看板前的朱麗倩突然起身鼓掌，絲毫不介意外界目光，他環顧四周一一向粉絲鞠躬的時候，老婆的眼神似乎也一直盯著他，給予精神上的鼓勵令人動容。

▲▼朱麗倩看劉德華道歉「台下現暖舉」（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▲有陸媒指出朱麗倩第一時間起身拍手打氣。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

事發至今，主辦單位29日宣布最新狀況，正式取消的場次為28日、29日及30日3場演出，官方強調會以劉德華的健康狀況為第一優先，希望他在充分的休息之後，繼續帶來精彩的演出。

▲▼朱麗倩看劉德華道歉「台下現暖舉」（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▲朱麗倩曾多次被拍。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

劉德華因喉嚨發炎不得不取消演出後，不少藝人好友都發文為他打氣，包括舒淇、楊丞琳、劉若英、古巨基等人，剛新婚的楊謹華昨晚似乎也有在場，「坐在台下粉絲的我們，很心疼。」她不捨表示，從昨晚到今天早上，腦海滿是偶像自責的模樣，「很想跟你說：『你真的盡力了，你要好好保重身體。』」

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