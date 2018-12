王陽明摟腰告白：3年仍像第1天　蔡詩芸「這舉動」抓緊他的心！

記者潘慧中/綜合報導

王陽明與蔡詩芸堪稱是演藝圈最閃夫妻檔,分手8年復合,短短4個月內就決定結婚,27日適逢結婚3週年紀念日,小倆口飛往澳洲慶祝,他曬出與妻子的貼頭親密照,獻上深情告白:「3年了…感覺像第一天一樣,我會永遠愛你。」

▲王陽明和蔡詩芸飛往澳洲慶祝週年紀念日。(圖/翻攝自Instagram/dizzydizzo)



照片中,可以看到王陽明西裝筆挺地入鏡,蔡詩芸則是以頂著空靈紫髮現身,身穿一襲藍色印花的長禮服,下半身透膚布料隱約透出美腿,展現若隱若現的性感,他雙手扶著妻子的水蛇腰,對方則是依偎在他的胸前,小倆口的高顏值和甜蜜互動閃瞎一票網友。

▲王陽明深情告白蔡詩芸。(圖/翻攝自Instagram/sunnyboyyy)



蔡詩芸同時也曬出與王陽明在澳洲度假的合照,她換上紅色印花的平口洋裝,露出性感的肩頸線條,展現健康小麥肌,單手摟住老公的肩膀自拍,不只有貼臉燦笑的合照,還有一起調皮吐舌、甚至親吻老公臉頰的閃照,甜蜜程度直破表!

事實上,王陽明曾坦言以前的自己很自私、沒有太多責任感,直到了31、32歲時「突然就醒了」,直到再次與蔡詩芸相遇復合,才發現「當真正愛上一個人,會想要了解對方的感受,願意為對方去改變」,印證了爸爸曾說過的話,「男人一旦時間到了,自己就會調整、走上軌道。」

▲▼王陽明曾分享和蔡詩芸的復合關鍵。(圖/翻攝自Instagram/dizzydizzo)



至於2014年重燃愛火的關鍵,王陽明只記得雙方有次計畫出國旅遊,他當時問女方:「妳想去哪裡旅行?」對方不假思索地說:「我有一個夢想……我想去找鯨鯊。」這句話竟讓他怦然心動,心底暗自認定對方就是此生的真愛。

對此,王陽明不諱言透過這趟旅行才發現,蔡詩芸是自己長久以來在找尋的理想靈魂伴侶,喜歡戶外活動的他,「過去從來沒有女友願意陪我到大自然。」他當時第一時間公開認愛也是認定對方的表現,「工作隨時都有機會,家庭生活錯過就沒了。」

王陽明IG全文:

3年了 結婚三週年快樂 @dizzydizzo 感覺像第一天一樣 我會永遠愛你

3 years. Happy 3rd Anniversary Dizzy. Still feels like the first day. I will love you always and forever.

蔡詩芸IG全文:

I love you more than I can ever put into words, Happy 3rd Anniversary to my everything @sunnyboyyy 結婚三週年快樂,永遠愛你