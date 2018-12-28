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王陽明摟腰告白：3年仍像第1天　蔡詩芸「這舉動」抓緊他的心！

記者潘慧中／綜合報導

王陽明與蔡詩芸堪稱是演藝圈最閃夫妻檔，分手8年復合，短短4個月內就決定結婚，27日適逢結婚3週年紀念日，小倆口飛往澳洲慶祝，他曬出與妻子的貼頭親密照，獻上深情告白：「3年了…感覺像第一天一樣，我會永遠愛你。」

▲▼王陽明摟腰告白：3年仍像第1天（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy、dizzydizzo）

▲王陽明和蔡詩芸飛往澳洲慶祝週年紀念日。（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）

照片中，可以看到王陽明西裝筆挺地入鏡，蔡詩芸則是以頂著空靈紫髮現身，身穿一襲藍色印花的長禮服，下半身透膚布料隱約透出美腿，展現若隱若現的性感，他雙手扶著妻子的水蛇腰，對方則是依偎在他的胸前，小倆口的高顏值和甜蜜互動閃瞎一票網友。

▲▼王陽明摟腰告白：3年仍像第1天（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy、dizzydizzo）

▲王陽明深情告白蔡詩芸。（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy）

蔡詩芸同時也曬出與王陽明在澳洲度假的合照，她換上紅色印花的平口洋裝，露出性感的肩頸線條，展現健康小麥肌，單手摟住老公的肩膀自拍，不只有貼臉燦笑的合照，還有一起調皮吐舌、甚至親吻老公臉頰的閃照，甜蜜程度直破表！

事實上，王陽明曾坦言以前的自己很自私、沒有太多責任感，直到了31、32歲時「突然就醒了」，直到再次與蔡詩芸相遇復合，才發現「當真正愛上一個人，會想要了解對方的感受，願意為對方去改變」，印證了爸爸曾說過的話，「男人一旦時間到了，自己就會調整、走上軌道。」

▲▼王陽明摟腰告白：3年仍像第1天（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy、dizzydizzo）

▲▼王陽明曾分享和蔡詩芸的復合關鍵。（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）

▲▼王陽明摟腰告白：3年仍像第1天（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy、dizzydizzo）

至於2014年重燃愛火的關鍵，王陽明只記得雙方有次計畫出國旅遊，他當時問女方：「妳想去哪裡旅行？」對方不假思索地說：「我有一個夢想……我想去找鯨鯊。」這句話竟讓他怦然心動，心底暗自認定對方就是此生的真愛。

對此，王陽明不諱言透過這趟旅行才發現，蔡詩芸是自己長久以來在找尋的理想靈魂伴侶，喜歡戶外活動的他，「過去從來沒有女友願意陪我到大自然。」他當時第一時間公開認愛也是認定對方的表現，「工作隨時都有機會，家庭生活錯過就沒了。」

王陽明IG全文：

3年了 結婚三週年快樂 @dizzydizzo 感覺像第一天一樣 我會永遠愛你
3 years. Happy 3rd Anniversary Dizzy. Still feels like the first day. I will love you always and forever.

蔡詩芸IG全文：

I love you more than I can ever put into words, Happy 3rd Anniversary to my everything @sunnyboyyy 結婚三週年快樂，永遠愛你

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