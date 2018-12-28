方志友喝喜酒「有禮貌洋裝」被讚爆！　鏡頭往下拍…狂露嫩腿激美

記者潘慧中／綜合報導

方志友和楊銘威結婚3年多，育有一對兒女Sunny、Mia，夫妻倆28日受邀參加好友婚禮，產後1年多的她辣露美腿，展現平常努力健身的成果，自信風采讓粉絲眼睛為之一亮，不僅如此，女兒擔任小花童的萌樣，更是融化了一票網友。

▲▼方志友和楊銘威一起參加朋友婚禮。（圖／翻攝自Instagram／beatricefang、johnny__bms）



照片中，可以看到方志友紮起長髮，身穿米白膝上洋裝，搭配黑西裝突顯腰身，一雙紅鞋襯托出她的雪白長腿，穠纖合度的線條，絲毫看不出已經是兩個孩子的媽，不會過於曝露到搶盡閨蜜風采的穿搭，也讓網友稱讚：「很有禮貌！」

▲方志友一襲米白洋裝獲得不少讚賞。（圖／翻攝自Instagram／beatricefang）



方志友透露19歲和新娘認識至今，8個年頭過去，她和好友都陸續升格為人母，「我的桃寶新婚快樂，預祝趕快有二寶。」她聽著台上的新郎宣讀誓詞，一度感動到不能自己，「害我也好想再結一次婚喔～～。」

▲▼方志友的女兒Mia擔任小花童。（圖／翻攝自Instagram／beatricefang）



最萌亮點莫過於3歲Mia，她紮起可愛雙馬尾，露出肉肉小臉，穿上亮片洋裝，蓬蓬的蛋糕裙襬多了幾分浪漫氣息，搭配金色娃娃鞋，儼然就是個小公主，手提小籃子的萌樣，瞬間擄獲一票網友的心。