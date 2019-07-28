尼克強納斯婚後爆「大叔肚腩」身材走樣　艷妻宣示主權甜放閃：我的❤️

記者蕭采薇／綜合報導

美國偶像樂團「強納斯兄弟」小弟尼克強納斯（Nick Jonas）長相帥氣，過去曾與不少女星傳出緋聞。他去年與大11歲的印度籍女星琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra）結婚，進入婚姻生活的尼克似乎也開始幸福肥，才26歲的他日前被目擊到肚腩突出照，身形已有如中年大叔。

goodbye Nick Jonas, hello Thicc Jonas pic.twitter.com/kXD2S4xBQk — Ben There Done That (@basicrasic) July 22, 2019

尼克近日和嬌妻琵豔卡正在美國邁阿密度假，他卻被媒體拍到「心寬體胖」發福照。他在照片中穿著白色短褲，突出大叔肚腩還濕身拿著水槍噴水，崩壞照震驚許多網友和粉絲。不僅照片在推特瘋傳，更也許多人稱其為「男神崩壞」。

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▲尼克強納斯被攻擊身材走樣，琵豔卡喬普拉發文「宣示主權」護愛。（圖／翻攝自IG）

不過琵豔卡卻完全不嫌棄小丈夫的走樣身材，她在IG放上度假照片放閃。照片中琵豔卡躺在尼克的雙腿之間，眼神完全離不開對方。她也宣示主權在配文寫上：「我的❤️」似乎要不相關的人少評論愛人的身材，尼克也在留言以三顆愛心回覆，甜蜜之情溢於言表。

▲尼克強納斯和琵豔卡喬普拉相差11歲，姐弟戀卻很甜蜜。（圖／翻攝自IG）

26歲的尼克曾與包括賽琳娜（Selena Gomez）傳出緋聞，是好萊塢有名的發電機。37歲琵豔卡喬普拉則是參加選美出道，過去曾出演過多部寶來塢電影，是印度國寶級女星。她隨後在美劇《諜影行動》中出演女主角「Alex」一角，近年在好萊塢發展順遂。兩人在2017年參加時尚界奧斯卡Met Gala認識，並在去年爆出戀情後不久就結婚，進度神速。