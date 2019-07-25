佩佩豬「真實身高曝光」答案超驚人　只差姚明13公分⋯比你家門還高！

記者蕭采薇／綜合報導

來自英國的家庭動畫《粉紅豬小妹》佩佩豬（Peppa Pig）橫跨五大洲風靡全球180個國家，電視動畫系列發行超過21種語言，可說是「兒童界最強天后」。不過看起來有如小不點的佩佩豬，你知道她的真實身高嗎？答案是216公分，只比被喻為「移動長城」的大陸籃球員姚明矮13公分。

▲「佩佩豬」一家身高近來成為話題。（圖／翻攝自網路）

國外有網友在Google搜尋「佩佩豬身高」（Peppa Pig Height），出來的答案竟是7呎1吋，約216公分，，只比被喻為「長城」的大陸籃球員姚明矮13公分，也比一般家庭的大門（約200公分）更高。事實上，動畫中始終沒有交代過佩佩豬的身高。

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▲問Google「佩佩豬身高」答案超驚人。（圖／翻攝自網路）

儘管目前再次於Google搜尋，已經沒有出現同樣的答案，但這張截圖立刻在網路流傳開來。更有網友依比例推測，佩佩豬的父親「爸爸豬」身高可能高達14呎2吋（約433公分）、「媽媽豬」則是11呎6吋（約354公分），比陸上最大動物非洲象還要高。

▲「佩佩豬」爸爸可能高達433公分，媽媽也比一頭非洲象還高。（圖／翻攝自網路）

弟弟「喬治豬」則是4呎5吋（約137公分），是全家身高最「正常」的成員。由於數字實在太過衝擊，「佩佩豬真實身高」近期也成為不分東西方網友的熱門話題，有人笑說：「這簡直可比哥吉拉！」也有人表示：「小朋友看到可能會嚇死。」

▲「佩佩豬」站在消防車上，就將近兩層樓高。（圖／翻攝自網路）



▲前籃球員姚明身高229公分，有「移動長城」的稱號。（圖／路透社）