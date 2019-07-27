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李奧納多「直男角度」自拍照登熱搜　網驚呆：地球球草的有顏任性！

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）近期為了新片《從前，有個好萊塢》勤跑宣傳，在一場活動上李奧納多拿起手機自拍，「死亡角度」卻瞬間傳遍全網，被笑稱：「地球球草都抵不住直男自拍。」

▲▼第72屆坎城影展《從前，有個好萊塢…》昆汀塔倫提諾、李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、瑪格羅比。（圖／達志影像／美聯社）

▲李奧納多近期為了新片《從前，有個好萊塢》勤跑宣傳。（圖／達志影像／美聯社）

李奧納多這張自拍照是由下往上拍，這個角度通常會造成「極厚雙下巴」的視覺效果，因此被稱作是「死亡角度」。但已經不靠顏值吃飯的李奧納多當然是沒有在怕，果真照片立刻瘋傳，並登上熱門話題。

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▲▼李奧納多死亡角度自拍。（圖／翻攝自推特）

▲李奧納多「死亡角度」自拍。（圖／翻攝自推特）

網友看了照片笑噴表示：「這就是地球球草的任性！」、「品一品什麼叫做直男自拍。」不過大多數的人都認為，即使是這樣子的角度，反而更襯托出李奧納多的不羈和狂放。

▲▼李奧納多死亡角度自拍。（圖／翻攝自推特）

▲李奧納多年輕時長相俊美，被網友稱作是「地球球草」。（圖／翻攝自推特）

事實上，李奧納多過去的長相被盛讚是「美少年經典款」，因而有「地球球草」的稱號，意指全地球的人類都難抵他的高顏值。而這幾年李奧納多雖然發福，但靠著個人魅力和演技依舊戲約不斷，精湛實力讓網友盛讚：「奧斯卡欠他一座小金人！」

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