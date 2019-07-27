《七龍珠》配音員「騎單車心臟驟停」逝世　享年46歲⋯動漫迷哭了

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大演員蓋博考斯（Gabe Khouth）曾演出美劇《童話小鎮》（Once Upon a Time，又譯：童話鎮），也曾經為美版《七龍珠》等多部動畫配音。不過他於27日驚傳去世消息，友人證實蓋博考斯已在23日死亡，享年46歲。

▲美劇《童話小鎮》演員蓋博考斯（前）驟逝，享年46歲。（圖／劇照）

美劇《童話小鎮》於2011年至2018年在美國ABC電視台播出，7年來累積不少死忠戲迷。蓋博考斯在《童話小鎮》飾演小矮人噴嚏精（Sneezy），友人透過推特表示，他於7月23日在騎自行車時突然心臟驟停，送醫後仍不治身亡。好友在推特哀弔說道：「蓋博總是讓人充滿微笑，向他的親友致上深深的慰問。」

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▲蓋博考斯曾為美國版《七龍珠》動畫配音。（圖／劇照）

出身加拿大的蓋博考斯除了曾經參演《童話小鎮》外，他也是一名專業配音員，曾經為美版《七龍珠》等多部動畫配音。他的離世令許多美國的動漫迷相當吃驚，紛紛為他獻上悼念。