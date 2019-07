《七龍珠》配音員「騎單車心臟驟停」逝世　享年46歲⋯動漫迷哭了

記者蕭采薇/綜合報導

加拿大演員蓋博考斯(Gabe Khouth)曾演出美劇《童話小鎮》(Once Upon a Time,又譯:童話鎮),也曾經為美版《七龍珠》等多部動畫配音。不過他於27日驚傳去世消息,友人證實蓋博考斯已在23日死亡,享年46歲。

▲美劇《童話小鎮》演員蓋博考斯(前)驟逝,享年46歲。(圖/劇照)

美劇《童話小鎮》於2011年至2018年在美國ABC電視台播出,7年來累積不少死忠戲迷。蓋博考斯在《童話小鎮》飾演小矮人噴嚏精(Sneezy),友人透過推特表示,他於7月23日在騎自行車時突然心臟驟停,送醫後仍不治身亡。好友在推特哀弔說道:「蓋博總是讓人充滿微笑,向他的親友致上深深的慰問。」

▲蓋博考斯曾為美國版《七龍珠》動畫配音。(圖/劇照)

出身加拿大的蓋博考斯除了曾經參演《童話小鎮》外,他也是一名專業配音員,曾經為美版《七龍珠》等多部動畫配音。他的離世令許多美國的動漫迷相當吃驚,紛紛為他獻上悼念。

On July 23rd, my friend, Gabe Kouth appeared to suffer a cardiac arrest while riding his motorcycle and tragically died as a result.

Gabe ALWAYS put a smile on everyone’s face.

My deepest condolences to his Family and friends

RIP-You kind, kind soul#Heartbroken #gonetoosoon pic.twitter.com/YxM516Xrxh