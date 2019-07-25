高中生「獨闖廢棄教室」遇吊死冤魂　工作人員也出聲：這裡不對勁！

記者蕭采薇／綜合報導

鬼月話題恐怖片《鬼學怨》（Death Whisper）中融合許多恐怖校園傳說，其中一段男主角被學長姊欺負，而獨闖廢棄鬧鬼教室的戲碼。導演特地找來現實生活中殘破不堪的教室，因為長年無人使用，而堆滿了腐爛的課桌椅，詭譎氣氛讓人一走進去就全身發毛。就連劇組工作人員也表示：「這間教室太陰森了，一走進去就覺得全身不對勁，只想快點結束拍攝！」

▲《鬼學怨》男主角獨闖廢棄校舍慘遇上吊冤魂，嚇到臉色發白。（圖／威視電影提供）

《鬼學怨》由「東南亞溫子仁」艾文蘇亞迪執導，拍攝前四處考察各個學校靈異傳說融入在電影當中，擅長營造恐怖氣氛的他更特意將片中恐怖橋段設定在圖書館、體育館、或是英聽教室等學生們最常出沒之處，讓人更有共鳴。

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▲《鬼學怨》男主角獨闖廢棄校舍。（圖／威視電影提供）



其中一場廢棄校舍撞鬼橋段更是讓觀眾看得膽顫心驚，男主角安格遭受學長姊霸凌，將他的筆記本丟在一間鬧鬼的廢棄校舍，為了拿回被丟在縫隙中的筆記本，他只能趴在積滿陳年灰塵的地上匍匐前進，正當要伸手拿回筆記本時，卻遇上傳說在此上吊自殺的冤魂，嚇的男主角臉色蒼白，頭也不回的拔腿就跑。

▲《鬼學怨》男主角獨闖廢棄校舍慘遇上吊冤魂。（圖／威視電影提供）

為了營造這場戲更真實的恐怖氣氛，導演特地找到一處廢棄多年的舊教舍取景拍攝，教室裡頭的課桌椅幾乎腐爛，不僅散發一股霉味，還有可怕的人骨教材遺留在教室，逼真可怕的氛圍，不但工作人員都表示：「這間廢棄教室太陰了，一進去就覺得全身發毛覺得不對勁，只想快點拍完。」就連平時自認膽子大的男主角安格都說：「那裡真的好詭異，拍攝時竟然真的腿軟⋯」《鬼學怨》將於2019年7月26日上映。

▲《鬼學怨》男主角嚇到逃跑。（圖／威視電影提供）