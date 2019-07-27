ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

阿湯哥愛女舒莉13歲長這樣　4歲有「千萬衣櫃」華服！9年後⋯完全變了一個人

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）與前妻凱蒂荷姆絲（Katie Holmes）的獨生女舒莉克魯斯（Suri Cruise）今年已經13歲。近來她再度被媒體捕捉到身影，看得出來不但已經是亭亭玉立的少女，更遺傳媽媽的長腿基因。而舒莉和保姆的互動，也成為網友熱議的話題。

▲▼湯姆克魯斯（Tom Cruise）與前妻凱蒂荷姆絲（Katie Holmes）的獨生女舒莉克魯斯（Suri Cruise）13歲了。（圖／CFP）

▲「阿湯哥」愛女舒莉克魯斯（右）13歲了，風格變得較為樸實。（圖／CFP）

今年13歲的舒莉由於是巨星「阿湯哥」的愛女，從小擁有無數華服，在她4歲時就有報導指出，舒莉擁有的衣物價值超過台幣1千萬元。舒莉還曾經在3歲就穿上高跟鞋，帶領一股「小小高跟鞋」風潮，不過當時引發熱烈討論，抨擊這樣會影響幼兒骨骼發展。

請繼續往下閱讀...

▲舒莉穿搭，（圖／達志影像）

▲舒莉過去曾帶起「小小高跟鞋」風潮，並4萬就擁有「千萬衣櫃」的華服。（圖／達志影像）

不過在父母離婚後，跟著「阿湯哥」前妻凱蒂荷姆絲生活的舒莉，似乎也捨去了過去豪奢的風格和生活。已經13歲的舒莉，近來被媒體拍攝到與媽媽一起上街，風格不再是華麗的小洋裝，而是相對平價的樸實的運動服和休閒鞋，手上提的也不再是名牌小包包，還是一般的購物紙袋。

▲▼湯姆克魯斯（Tom Cruise）與前妻凱蒂荷姆絲（Katie Holmes）的獨生女舒莉克魯斯（Suri Cruise）13歲了。（圖／CFP）

▲舒莉和保姆一起上街，互動有說有笑。（圖／CFP）

此外，也有媒體捕捉到小舒莉和保母一同上街，但她沒有擺出「主僕關係」中的架子，而是一路和保姆有說有笑，甚至是自己提袋子而不讓保母代勞。已經是少女的舒莉，當然也已經會獨自上街，搭上花邊短褲的她，長腿好基因一覽無遺。

▲▼湯姆克魯斯（Tom Cruise）與前妻凱蒂荷姆絲（Katie Holmes）的獨生女舒莉克魯斯（Suri Cruise）13歲了。（圖／CFP）

▲舒莉和保姆一起上街，仍自己提袋子。（圖／CFP）

舒莉一系列街拍也引發熱議，由於當年她有著享用不盡的豪奢服飾，對比現今的風格，雖然顯得樸素了一些，但網友大部分都表示：「看來舒莉很好的長大了！」、「從她和保母的互動，看得出來是一個好孩子。」也有人感嘆：「如果阿湯哥和凱蒂沒有離婚，或許舒莉就不是現在的模樣了。」認為過於奢侈的生活，對小孩不見得是好事。

▲▼湯姆克魯斯（Tom Cruise）與前妻凱蒂荷姆絲（Katie Holmes）的獨生女舒莉克魯斯（Suri Cruise）13歲了。（圖／CFP）

▲舒莉今年已經13歲，相較其他「星二代」顯得相當獨立。（圖／CFP）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國、達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

推薦閱讀

《冰與火》粉絲再度要求「重拍最終季」　HBO官方回應了

《冰與火》粉絲再度要求「重拍最終季」　HBO官方回應了

iKON重新出發開唱⋯B.I不在了！　粉絲狂喊「七人應援」爆鼻酸

iKON重新出發開唱⋯B.I不在了！　粉絲狂喊「七人應援」爆鼻酸

高中生「獨闖廢棄教室」遇吊死冤魂　工作人員也出聲：這裡不對勁！

高中生「獨闖廢棄教室」遇吊死冤魂　工作人員也出聲：這裡不對勁！

雪莉親自解釋「不穿內衣」原因　女網友聽完一面倒狂讚：太中肯了！

雪莉親自解釋「不穿內衣」原因　女網友聽完一面倒狂讚：太中肯了！

佩佩豬「真實身高曝光」答案超驚人　只差姚明13公分⋯比你家門還高！

佩佩豬「真實身高曝光」答案超驚人　只差姚明13公分⋯比你家門還高！

「小蜘蛛」湯姆霍蘭德爆戀愛！　金髮妹是「青梅竹馬」閨蜜爆兩人真實關係

「小蜘蛛」湯姆霍蘭德爆戀愛！　金髮妹是「青梅竹馬」閨蜜爆兩人真實關係

李奧納多「直男角度」自拍照登熱搜　網驚呆：地球球草的有顏任性！

李奧納多「直男角度」自拍照登熱搜　網驚呆：地球球草的有顏任性！

《七龍珠》配音員「騎單車心臟驟停」逝世　享年46歲⋯動漫迷哭了

《七龍珠》配音員「騎單車心臟驟停」逝世　享年46歲⋯動漫迷哭了

2019最強神曲《Old Town Road》新版公開　合作對象爆驚喜⋯是防彈RM！

2019最強神曲《Old Town Road》新版公開　合作對象爆驚喜⋯是防彈RM！

不敢掀被子、聽到怪聲別回頭！　10部「看完有陰影的鬼片」瞬間背脊發涼

不敢掀被子、聽到怪聲別回頭！　10部「看完有陰影的鬼片」瞬間背脊發涼

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

《玩很大》深夜福利！　蘿莉塔泳衣「掉半球」豪溝全露…蕾菈玩到濕

林志玲婚後「分居兩地」　AKIRA深夜揪隊友喝酒談心…知情者曝內幕

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

男偶像疑失手上傳接吻照！女友意外公開　秒刪除已被存檔

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

獨家／Lulu、阿達「4年情斷」分手　友人：金曲前聚少離多！

獨／Lulu、阿達四年情斷　吳宗憲鬆口揭露分手原因

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

湯姆克魯斯, 舒莉, 舒莉克魯斯, Tom Cruise, Suri Cruise, 凱蒂荷姆絲, Katie Holmes

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《苦力》賣肉！蔡昌憲放話「破3裸體衝浪」　傅子純加碼穿女裝
  2. 阿湯哥愛女舒莉13歲長這樣　4歲有「千萬衣櫃」華服！9年後⋯完全變了一個人
  3. 七月男友你Pick誰！　12部陸劇狂播「李現PK楊洋」鄧倫壓軸來了
  4. 劈腿被抓包！男星求和「不會丟下妳」　幾小時後娶了別人…女友崩潰：感覺快死
  5. 專訪／「佛系」方大同罕見爆氣！　工作人員洩他竟怒飆五字
  6. iKON重新出發開唱⋯B.I不在了！　粉絲狂喊「七人應援」爆鼻酸
  7. 子瑜自拍曝光「漸層紫髮」美炸！　仔細一看照片有破綻
  8. 演出前夕...魏如萱宣布重大訊息❤️　網驚嘆：太快了！
  9. 小龍女結婚8個月…吳綺莉斷金援！　冷揭「婆媳關係」
  10. 艾成堅持無性生活「太滿了，會難過」　等娶王瞳那一天「像天堂」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366