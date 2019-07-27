阿湯哥愛女舒莉13歲長這樣　4歲有「千萬衣櫃」華服！9年後⋯完全變了一個人

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）與前妻凱蒂荷姆絲（Katie Holmes）的獨生女舒莉克魯斯（Suri Cruise）今年已經13歲。近來她再度被媒體捕捉到身影，看得出來不但已經是亭亭玉立的少女，更遺傳媽媽的長腿基因。而舒莉和保姆的互動，也成為網友熱議的話題。

▲「阿湯哥」愛女舒莉克魯斯（右）13歲了，風格變得較為樸實。（圖／CFP）



今年13歲的舒莉由於是巨星「阿湯哥」的愛女，從小擁有無數華服，在她4歲時就有報導指出，舒莉擁有的衣物價值超過台幣1千萬元。舒莉還曾經在3歲就穿上高跟鞋，帶領一股「小小高跟鞋」風潮，不過當時引發熱烈討論，抨擊這樣會影響幼兒骨骼發展。

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▲舒莉過去曾帶起「小小高跟鞋」風潮，並4萬就擁有「千萬衣櫃」的華服。（圖／達志影像）

不過在父母離婚後，跟著「阿湯哥」前妻凱蒂荷姆絲生活的舒莉，似乎也捨去了過去豪奢的風格和生活。已經13歲的舒莉，近來被媒體拍攝到與媽媽一起上街，風格不再是華麗的小洋裝，而是相對平價的樸實的運動服和休閒鞋，手上提的也不再是名牌小包包，還是一般的購物紙袋。

▲舒莉和保姆一起上街，互動有說有笑。（圖／CFP）

此外，也有媒體捕捉到小舒莉和保母一同上街，但她沒有擺出「主僕關係」中的架子，而是一路和保姆有說有笑，甚至是自己提袋子而不讓保母代勞。已經是少女的舒莉，當然也已經會獨自上街，搭上花邊短褲的她，長腿好基因一覽無遺。

▲舒莉和保姆一起上街，仍自己提袋子。（圖／CFP）

舒莉一系列街拍也引發熱議，由於當年她有著享用不盡的豪奢服飾，對比現今的風格，雖然顯得樸素了一些，但網友大部分都表示：「看來舒莉很好的長大了！」、「從她和保母的互動，看得出來是一個好孩子。」也有人感嘆：「如果阿湯哥和凱蒂沒有離婚，或許舒莉就不是現在的模樣了。」認為過於奢侈的生活，對小孩不見得是好事。

▲舒莉今年已經13歲，相較其他「星二代」顯得相當獨立。（圖／CFP）

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