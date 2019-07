西城男孩「必練五金曲」進場嗨唱青春回憶　除了《My Love》還有這四首

記者蕭采薇/綜合報導

解散6年的愛爾蘭美聲天團西城男孩(WestLife),繼年初宣布合體後,在全球歌迷熱切期盼下也公布成軍20周年的巡迴演唱會,並將在7月28日唱到台灣。《ETtoday星光雲》帶你搶先預習,快打開歌單狂聽這幾首歌,進場後你就能跟著西城男孩大聲唱出你們的回憶。

▲西城男孩重組後,再次來台開唱。(圖/翻攝自網路)

《Hello My Love》

請繼續往下閱讀...

首先一定會唱的,就是重新出發後的首支全新單曲《Hello My Love》,也是呼應他們的暢銷金曲《My Love》當中的歌詞「To see you once again, my love」。當然這可能這是所有歌單中,你最不熟悉的一首歌。不過新歌中藏了洋蔥,就是要逼哭老粉!

《My Love》

OK,前面提到了《Hello My Love》,當然就得接著聊起西城男孩最經典的歌曲之一《My Love》。這首在2000年發行的單曲,可說是不少七年級生的回憶。這首歌當年不但紅遍大街小巷,更是西城男孩成功進軍亞洲的關鍵,對於許多台灣歌迷來說,《My Love》也是認識西城男孩的第一首歌。

《Flying Without Wings》

1999年西城男孩發行首張同名專輯《Westlife》,主打歌就是這首《Flying Without Wings》,這首歌也獲得當年英國歌壇「最佳年度單曲獎」。勵志的歌詞曾經打動,並陪伴無數人走過低潮。或許再次聽到這首歌時,想起的不只是西城男孩,也是當年徬徨的自己。

《If I Let You Go》

光是說起這歌名,腦中似乎就想起了五人美妙和聲的那句「But If I Let You Go⋯」。作為西城男孩的經典歌曲之一,《If I Let You Go》也是經常收錄在各大情歌精選輯中的歌曲。或許對於骨灰級鐵粉來說,這首歌或許也封存著某段時間、或許已經快遺忘的青澀愛情回憶。

《Uptown Girl》

翻唱自唱英國傳奇歌手比利喬(Billy Joel)的《Uptown Girl》,和前面幾首美聲情歌不同,是首輕快的歌曲。2001年發行時,西城男孩正是鮮嫩可口的時期,記憶中那套清爽的水藍色打歌服,似乎就是青春裡「帥氣」的代名詞。這首歌同時也是西城男孩截至目前在英國賣得最好的冠軍單曲。

橫跨千禧年世代的西城男孩,無論是原創或是翻唱,首首都是經典。在全球創下5500萬張專輯銷售的他們,早就放話此次巡迴絕對經典唱好唱滿,當然必唱歌曲可不只這五首,至於更多的驚喜就留給現場用耳朵和眼睛體會了。西城男孩27日在澳門開唱,因此將在28日演唱會當天抵台,並於隔天繼續飛往馬尼拉開唱。