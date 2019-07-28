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西城男孩「必練五金曲」進場嗨唱青春回憶　除了《My Love》還有這四首

記者蕭采薇／綜合報導

解散6年的愛爾蘭美聲天團西城男孩（WestLife），繼年初宣布合體後，在全球歌迷熱切期盼下也公布成軍20周年的巡迴演唱會，並將在7月28日唱到台灣。《ETtoday星光雲》帶你搶先預習，快打開歌單狂聽這幾首歌，進場後你就能跟著西城男孩大聲唱出你們的回憶。

▲▼西城男孩。（圖／翻攝自網路）

▲西城男孩重組後，再次來台開唱。（圖／翻攝自網路）

《Hello My Love》

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首先一定會唱的，就是重新出發後的首支全新單曲《Hello My Love》，也是呼應他們的暢銷金曲《My Love》當中的歌詞「To see you once again, my love」。當然這可能這是所有歌單中，你最不熟悉的一首歌。不過新歌中藏了洋蔥，就是要逼哭老粉！

《My Love》

OK，前面提到了《Hello My Love》，當然就得接著聊起西城男孩最經典的歌曲之一《My Love》。這首在2000年發行的單曲，可說是不少七年級生的回憶。這首歌當年不但紅遍大街小巷，更是西城男孩成功進軍亞洲的關鍵，對於許多台灣歌迷來說，《My Love》也是認識西城男孩的第一首歌。

《Flying Without Wings》

1999年西城男孩發行首張同名專輯《Westlife》，主打歌就是這首《Flying Without Wings》，這首歌也獲得當年英國歌壇「最佳年度單曲獎」。勵志的歌詞曾經打動，並陪伴無數人走過低潮。或許再次聽到這首歌時，想起的不只是西城男孩，也是當年徬徨的自己。

《If I Let You Go》

光是說起這歌名，腦中似乎就想起了五人美妙和聲的那句「But If I Let You Go⋯」。作為西城男孩的經典歌曲之一，《If I Let You Go》也是經常收錄在各大情歌精選輯中的歌曲。或許對於骨灰級鐵粉來說，這首歌或許也封存著某段時間、或許已經快遺忘的青澀愛情回憶。

《Uptown Girl》

翻唱自唱英國傳奇歌手比利喬（Billy Joel）的《Uptown Girl》，和前面幾首美聲情歌不同，是首輕快的歌曲。2001年發行時，西城男孩正是鮮嫩可口的時期，記憶中那套清爽的水藍色打歌服，似乎就是青春裡「帥氣」的代名詞。這首歌同時也是西城男孩截至目前在英國賣得最好的冠軍單曲。

橫跨千禧年世代的西城男孩，無論是原創或是翻唱，首首都是經典。在全球創下5500萬張專輯銷售的他們，早就放話此次巡迴絕對經典唱好唱滿，當然必唱歌曲可不只這五首，至於更多的驚喜就留給現場用耳朵和眼睛體會了。西城男孩27日在澳門開唱，因此將在28日演唱會當天抵台，並於隔天繼續飛往馬尼拉開唱。

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