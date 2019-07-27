iKON重新出發開唱⋯B.I不在了！　粉絲狂喊「七人應援」爆鼻酸

記者蕭采薇／綜合報導

南韓三大經紀公司之一的「YG娛樂」旗下男團iKON前隊長B.I（金韓彬）上月12日爆出買毒對話紀錄。他隨後在IG道歉並宣佈退出團隊，經紀公司也證實與他解約。由於B.I是iKON的創作主力，他們近日展開日本巡迴，六人的畫面還是讓很多歌迷鼻酸。

▲iKON推特上還留著七人最後一張合照。（圖／翻攝自iKON推特）

iKON近日展開《iKON JAPAN TOUR 2019》，於27日開始在福岡起跑，將在神戶、名古屋、宮城、千葉和大阪共6座城市舉辦14場演出。首演結束後，照片和影片陸續曝光，粉絲齊力大喊「七人應援」，畫面令人鼻酸，也讓「六人的iKON」登上熱門話題。

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由於B.I是iKON的創作主力，仍有不少粉絲感嘆：「這些歌都是你的心血，但你已經不在這裡了。」而B.I所寫的《Love Scenario》是他們的熱門歌曲之一，也在去年拿下《2018Melon Music Awards》（MMA）年度歌曲的殊榮，如今這首歌B.I的Part，已經確定由主唱具俊會所接下。

22歲的B.I因擔任創作主力，原先備受老闆梁鉉錫喜愛，也是隊中人氣王。不過韓媒《DISPATCH》上月公佈B.I的對話紀錄，顯示他在2016年4月，透過通訊軟體KAKAOTALK向「T.O.P前女友」韓瑞希說：「顆顆顆，我想吸那個（指LSD）一輩子，那個強嗎？」更狂言：「我是為了成為天才才吸的。」因為想成為天才而走險路的他，也為自己的行為付出代價。