iKON重新出發開唱⋯B.I不在了！　粉絲狂喊「七人應援」爆鼻酸

南韓三大經紀公司之一的「YG娛樂」旗下男團iKON前隊長B.I(金韓彬)上月12日爆出買毒對話紀錄。他隨後在IG道歉並宣佈退出團隊,經紀公司也證實與他解約。由於B.I是iKON的創作主力,他們近日展開日本巡迴,六人的畫面還是讓很多歌迷鼻酸。

▲iKON推特上還留著七人最後一張合照。(圖/翻攝自iKON推特)

iKON近日展開《iKON JAPAN TOUR 2019》,於27日開始在福岡起跑,將在神戶、名古屋、宮城、千葉和大阪共6座城市舉辦14場演出。首演結束後,照片和影片陸續曝光,粉絲齊力大喊「七人應援」,畫面令人鼻酸,也讓「六人的iKON」登上熱門話題。

iKONICs proving that iKON is still ot7 forever and always. #頑張ってiKON#iKONJapanTour2019_FukuokaD1pic.twitter.com/fTIk6bHQWM