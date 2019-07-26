ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

不敢掀被子、聽到怪聲別回頭！　10部「看完有陰影的鬼片」瞬間背脊發涼

記者蕭采薇／綜合報導

鬼月話題恐怖片《鬼學怨》（Death Whisper），以流傳的恐怖校園傳說「鬼陰聲」為主題。一名男學生因觸犯了傳說禁忌，在英聽課中聽到耳機裡傳來的詭異女聲而卡到陰。預告釋出後引起不少討論，不少學生表示：「以後上英聽課都有陰影。」不過「看完後有陰影」的恐怖片，可不止這一部。

「很怕聽到怪聲音」

以台灣真實靈異事件改編的《紅衣小女孩》，片中阿水嬸一行人爬山，阿水嬸被叫全名後回應而失蹤了。阿水嬸叫出阿瑋奶奶名字後，又換阿瑋奶奶失蹤，阿瑋也因被叫了全名而失蹤了。讓人看了被叫全名會毛骨悚然，甚至一段時間不敢爬山。

請繼續往下閱讀...

▲▼看完有陰影的十部鬼片。（圖／劇照）

▲《紅衣小女孩》改編自台灣鄉野傳奇的「魔神仔」。（圖／劇照）

「不敢吃魚」

同樣是以台灣真實靈異「人面魚」鄉野傳說改編的電影《人面魚：紅衣小女孩外傳》，片中雅惠因吃了魚而中邪被附身。電影上映後，不少觀眾看完，都表示一段時間不敢吃魚了。

▲▼看完有陰影的十部鬼片。（圖／劇照）

▲《人面魚：紅衣小女孩外傳》同樣改編自台灣鄉野傳奇。（圖／劇照）

「聽到拍手聲會很怕」

以艾德和羅琳華倫這對真實「捉鬼夫妻檔」為題材的好萊塢恐怖片《厲陰宅》，片中母親矇住雙眼，和小女兒在家中玩捉迷藏，用拍手聽聲辨位。沒想到衣櫃傳來拍手聲，卻發現空無一物，女兒根本不是躲在這，以及在地窖時身後也突然傳出駭人的拍手聲。因為不少人在觀影後，有段時間聽到拍手聲會很怕。

▲▼看完有陰影的十部鬼片。（圖／劇照）

▲《厲陰宅》是好萊塢經典恐怖片。（圖／劇照）

「肩頸痠會害怕」

泰國經典鬼片《鬼影》敘述25歲的泰國攝影師「東」與女友「珍」與開車回家時，不慎把一名女子撞倒，不省人事的女子躺在路中心，但二人選擇趕緊駕車逃離現場。 之後東拍出的照片總會發現靈異現象，此外他也一直肩頸痠痛，最後才發現自己意外撞死的女子一直坐在他肩上。這部片不只讓人看完不敢拍照，甚至每每肩膀痠痛，都懷疑上面「坐了東西」。

▲▼看完有陰影的十部鬼片。（圖／劇照）

▲泰國經典鬼片《鬼影》，這一幕到現在還讓人背脊發涼。（圖／劇照）

「看完不敢蓋被子、不敢洗頭」

日本經典鬼片《咒怨》敘述東京近郊一間被傳是陰森鬼屋的房子，凡拜訪者進入，都會離奇斃命或神秘失蹤。傳說當年該屋的主人突然發瘋砍死妻子伽椰子後自殺，其6歲的兒子俊雄從此失蹤，至今下落不明，鬼屋自此充滿怨氣，每一位到訪者都會瞬間被恐怖籠罩。片中女主角掀開被子發現伽椰子就在被窩中看著她，洗頭時感覺到另一隻手在摸著她的頭的場景，當年可是讓許多人回家後，不論蓋被子或邊洗頭都會全身發毛。

▲▼看完有陰影的十部鬼片。（圖／劇照）

▲日本經典鬼片《咒怨》，這一幕同樣讓人到現在還有陰影。（圖／劇照）

「不敢自己看電視」

另一部日本經典鬼片《七夜怪談》，創造「貞子」不朽恐怖傳奇，讓一整個世代觀眾半夜不敢看電視、掀起好萊塢改拍風潮的經典日本鬼片。故事中傳說看了一卷被詛咒的錄影帶的人，不管是誰，都會在七天內死亡。片中追查錄影帶的「記者前夫」高山，一人在家時電視突然打開，接著看到貞子從古井慢慢爬出電視。這不僅成為鬼片經典橋段，也讓許多人一度不敢自己看電視。

▲▼看完有陰影的十部鬼片。（圖／劇照）

▲《七夜怪談》貞子爬出電視的經典橋段。（圖／劇照）

「不敢隨便尖叫」

在驚悚片《歡迎光臨死亡小鎮》中，寧靜的小鎮代代流傳著關於瑪莉蕭的鬼故事:她討厭小孩喜歡玩偶，是上個世紀最出色的腹語師，後來捲入一名小孩的失蹤案，被村民割掉舌頭處死還與一堆玩偶葬在一起。片中只要一尖叫，就會被拔舌後殺害，死法就跟當年的蕭瑪麗一樣，看完後真的心中陰影巨大。

▲▼看完有陰影的十部鬼片。（圖／劇照）

▲《歡迎光臨死亡小鎮》的腹語娃娃讓人頭皮發麻。（圖／劇照）

「不敢搭電梯」

香港經典鬼片《見鬼》，李心潔飾演的汶自小失明，終於等到眼角膜的捐贈而踏入憧憬已久的色彩斑爛世界後，意想不到的是墜進一個恐怖的迷離世界。汶開始遇到一些常人碰不到的奇怪事物：如輕煙般的人形再飄盪、薄如紙版的人在街上走著、永遠站在牆角一動不動的人、一直在樓梯間找成績單的小孩等等。其中一幕是在電梯中看到神祕的老人，差點被鬼附身，當初讓許多人看完後，都直呼：「不敢搭電梯了！」

▲▼看完有陰影的十部鬼片。（圖／劇照）

▲《見鬼》讓李心潔成為「鬼后」，電影中的畫面也在許多人心中留下陰影。（圖／劇照）

「不敢室內撐傘、不敢倒頭栽」

和《見鬼》一樣由彭順和彭發操刀的香港鬼片《見鬼10》，雖然帶點搞笑風格，但仍不減其恐怖氛圍。片中五個大膽的年輕人想嚐試與鬼魂接觸的儀式，不斷嘗試「見到鬼」的方法。其中室內撐傘、倒頭栽都是「見到鬼」的方法之一，也讓不少人產生了陰影。

▲▼看完有陰影的十部鬼片。（圖／劇照）

▲《見鬼10》中，室內撐傘是「見到鬼」的方法之一。（圖／劇照）

「怕聽到怪聲音」

今年鬼月唯一恐怖片《鬼學怨》，翻拍自轟動南韓的經典恐怖片《女高怪談》。該片敘述校園中有人意外觸碰了禁忌，引出了傳說中的鬼魂，不僅讓擁有特殊體質男主角艾力克斯開始頻繁撞鬼，學生們也一個接一個離奇喪命。片中在這所學校中，如果聽到奇怪的詭異聲音，一回頭就會出事。預告片釋出後，就已經讓不少學生大喊：「比我學校的傳說還可怕！」、「以後上英聽課會有陰影。」

▲▼看完有陰影的十部鬼片。（圖／劇照）

▲《鬼學怨》集結許多校園傳說，讓學生們看了大喊「有陰影！」（圖／威視提供）

520想碰運氣！公車猛牽「白衣胸妹」 他秒脫單...網暴動：逼我坐公車？

推薦閱讀

獨家／「經紀人們」準備！BTS手遊官方證實：還有另一款　角色設定秘辛公開

獨家／「經紀人們」準備！BTS手遊官方證實：還有另一款　角色設定秘辛公開

Netflix美劇《五行刺客》導演是馮德倫！　「齊莫男爵」回歸漫威影集

Netflix美劇《五行刺客》導演是馮德倫！　「齊莫男爵」回歸漫威影集

VMA／泰勒絲、亞莉安娜超狂10入圍　「首設KPOP獎」BTS入圍4項

VMA／泰勒絲、亞莉安娜超狂10入圍　「首設KPOP獎」BTS入圍4項

7歲女孩「撞臉蕾哈娜」相似度99％　本人也認證：嚇到我手機要掉了！

7歲女孩「撞臉蕾哈娜」相似度99％　本人也認證：嚇到我手機要掉了！

雪莉親自解釋「不穿內衣」原因　女網友聽完一面倒狂讚：太中肯了！

雪莉親自解釋「不穿內衣」原因　女網友聽完一面倒狂讚：太中肯了！

佩佩豬「真實身高曝光」答案超驚人　只差姚明13公分⋯比你家門還高！

佩佩豬「真實身高曝光」答案超驚人　只差姚明13公分⋯比你家門還高！

高中生「獨闖廢棄教室」遇吊死冤魂　工作人員也出聲：這裡不對勁！

高中生「獨闖廢棄教室」遇吊死冤魂　工作人員也出聲：這裡不對勁！

「小蜘蛛」湯姆霍蘭德爆戀愛！　金髮妹是「青梅竹馬」閨蜜爆兩人真實關係

「小蜘蛛」湯姆霍蘭德爆戀愛！　金髮妹是「青梅竹馬」閨蜜爆兩人真實關係

《冰與火》粉絲再度要求「重拍最終季」　HBO官方回應了

《冰與火》粉絲再度要求「重拍最終季」　HBO官方回應了

2019最強神曲《Old Town Road》新版公開　合作對象爆驚喜⋯是防彈RM！

2019最強神曲《Old Town Road》新版公開　合作對象爆驚喜⋯是防彈RM！

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

10年男友痛失孩分手…她詭笑：太寵你了　《不能是朋友》恐怖情人嚇壞網

被直擊「夜宿廖人帥家12hrs」　蕾菈鬆口回應了！

郭雪芙「女上男下」脫衣激吻劉以豪！《不能是朋友》床戲破道德尺度

MOMO、定延未經JYP同意偷開直播　「娜璉剛洗完只穿浴袍」意外曝光嚇翻！

艾成用生命在愛我「8年情斷」　王瞳回應說話了！

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

《炮仔聲》新角色登場！新生代「偶像劇女神」一開口…網驚：根本小李燕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鬼學怨, 鬼片, 紅衣小女孩, 人面魚, 七夜怪談, 鬼影, 見鬼, 厲陰宅, 咒怨, 七夜怪談

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 通貨膨脹重計排名⋯1部電影票房超越《復仇者4》　網：這才是影史第一
  2. 庹宗康親做客家菜包吃下肚　風田嗆：老人容易噎著！
  3. Jennie大曬性感泳裝照　「蛇腰美腿」網嘆：美得我心臟差點靜止
  4. DC《小丑》入圍威尼斯影展主競賽　官方認證：比《黑暗騎士》更黑暗
  5. 任達華「手被捅破見肉」傷照曝光！　首還原遇刺瞬間過程：腦袋一片空白
  6. 不敢掀被子、聽到怪聲別回頭！　10部「看完有陰影的鬼片」瞬間背脊發涼
  7. 孫協志現身回應「秘戀夏宇童」！　認：一切都很好
  8. 小禎自爆抽菸5年！因為「這個原因」讓她一夜之間戒掉
  9. 閃亮亮愛情片瘋傳30天…　「IG情侶閃照全刪光」爆分手黃包包！
  10. BIGBANG大聲爆「房子變淫窟」捲性招待幫兇　聲明回應了：願承擔責任

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366