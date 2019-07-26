不敢掀被子、聽到怪聲別回頭！　10部「看完有陰影的鬼片」瞬間背脊發涼

記者蕭采薇／綜合報導

鬼月話題恐怖片《鬼學怨》（Death Whisper），以流傳的恐怖校園傳說「鬼陰聲」為主題。一名男學生因觸犯了傳說禁忌，在英聽課中聽到耳機裡傳來的詭異女聲而卡到陰。預告釋出後引起不少討論，不少學生表示：「以後上英聽課都有陰影。」不過「看完後有陰影」的恐怖片，可不止這一部。

「很怕聽到怪聲音」

以台灣真實靈異事件改編的《紅衣小女孩》，片中阿水嬸一行人爬山，阿水嬸被叫全名後回應而失蹤了。阿水嬸叫出阿瑋奶奶名字後，又換阿瑋奶奶失蹤，阿瑋也因被叫了全名而失蹤了。讓人看了被叫全名會毛骨悚然，甚至一段時間不敢爬山。

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▲《紅衣小女孩》改編自台灣鄉野傳奇的「魔神仔」。（圖／劇照）



「不敢吃魚」

同樣是以台灣真實靈異「人面魚」鄉野傳說改編的電影《人面魚：紅衣小女孩外傳》，片中雅惠因吃了魚而中邪被附身。電影上映後，不少觀眾看完，都表示一段時間不敢吃魚了。

▲《人面魚：紅衣小女孩外傳》同樣改編自台灣鄉野傳奇。（圖／劇照）

「聽到拍手聲會很怕」

以艾德和羅琳華倫這對真實「捉鬼夫妻檔」為題材的好萊塢恐怖片《厲陰宅》，片中母親矇住雙眼，和小女兒在家中玩捉迷藏，用拍手聽聲辨位。沒想到衣櫃傳來拍手聲，卻發現空無一物，女兒根本不是躲在這，以及在地窖時身後也突然傳出駭人的拍手聲。因為不少人在觀影後，有段時間聽到拍手聲會很怕。

▲《厲陰宅》是好萊塢經典恐怖片。（圖／劇照）

「肩頸痠會害怕」

泰國經典鬼片《鬼影》敘述25歲的泰國攝影師「東」與女友「珍」與開車回家時，不慎把一名女子撞倒，不省人事的女子躺在路中心，但二人選擇趕緊駕車逃離現場。 之後東拍出的照片總會發現靈異現象，此外他也一直肩頸痠痛，最後才發現自己意外撞死的女子一直坐在他肩上。這部片不只讓人看完不敢拍照，甚至每每肩膀痠痛，都懷疑上面「坐了東西」。

▲泰國經典鬼片《鬼影》，這一幕到現在還讓人背脊發涼。（圖／劇照）

「看完不敢蓋被子、不敢洗頭」

日本經典鬼片《咒怨》敘述東京近郊一間被傳是陰森鬼屋的房子，凡拜訪者進入，都會離奇斃命或神秘失蹤。傳說當年該屋的主人突然發瘋砍死妻子伽椰子後自殺，其6歲的兒子俊雄從此失蹤，至今下落不明，鬼屋自此充滿怨氣，每一位到訪者都會瞬間被恐怖籠罩。片中女主角掀開被子發現伽椰子就在被窩中看著她，洗頭時感覺到另一隻手在摸著她的頭的場景，當年可是讓許多人回家後，不論蓋被子或邊洗頭都會全身發毛。

▲日本經典鬼片《咒怨》，這一幕同樣讓人到現在還有陰影。（圖／劇照）

「不敢自己看電視」

另一部日本經典鬼片《七夜怪談》，創造「貞子」不朽恐怖傳奇，讓一整個世代觀眾半夜不敢看電視、掀起好萊塢改拍風潮的經典日本鬼片。故事中傳說看了一卷被詛咒的錄影帶的人，不管是誰，都會在七天內死亡。片中追查錄影帶的「記者前夫」高山，一人在家時電視突然打開，接著看到貞子從古井慢慢爬出電視。這不僅成為鬼片經典橋段，也讓許多人一度不敢自己看電視。

▲《七夜怪談》貞子爬出電視的經典橋段。（圖／劇照）

「不敢隨便尖叫」

在驚悚片《歡迎光臨死亡小鎮》中，寧靜的小鎮代代流傳著關於瑪莉蕭的鬼故事:她討厭小孩喜歡玩偶，是上個世紀最出色的腹語師，後來捲入一名小孩的失蹤案，被村民割掉舌頭處死還與一堆玩偶葬在一起。片中只要一尖叫，就會被拔舌後殺害，死法就跟當年的蕭瑪麗一樣，看完後真的心中陰影巨大。

▲《歡迎光臨死亡小鎮》的腹語娃娃讓人頭皮發麻。（圖／劇照）

「不敢搭電梯」

香港經典鬼片《見鬼》，李心潔飾演的汶自小失明，終於等到眼角膜的捐贈而踏入憧憬已久的色彩斑爛世界後，意想不到的是墜進一個恐怖的迷離世界。汶開始遇到一些常人碰不到的奇怪事物：如輕煙般的人形再飄盪、薄如紙版的人在街上走著、永遠站在牆角一動不動的人、一直在樓梯間找成績單的小孩等等。其中一幕是在電梯中看到神祕的老人，差點被鬼附身，當初讓許多人看完後，都直呼：「不敢搭電梯了！」

▲《見鬼》讓李心潔成為「鬼后」，電影中的畫面也在許多人心中留下陰影。（圖／劇照）

「不敢室內撐傘、不敢倒頭栽」

和《見鬼》一樣由彭順和彭發操刀的香港鬼片《見鬼10》，雖然帶點搞笑風格，但仍不減其恐怖氛圍。片中五個大膽的年輕人想嚐試與鬼魂接觸的儀式，不斷嘗試「見到鬼」的方法。其中室內撐傘、倒頭栽都是「見到鬼」的方法之一，也讓不少人產生了陰影。

▲《見鬼10》中，室內撐傘是「見到鬼」的方法之一。（圖／劇照）

「怕聽到怪聲音」

今年鬼月唯一恐怖片《鬼學怨》，翻拍自轟動南韓的經典恐怖片《女高怪談》。該片敘述校園中有人意外觸碰了禁忌，引出了傳說中的鬼魂，不僅讓擁有特殊體質男主角艾力克斯開始頻繁撞鬼，學生們也一個接一個離奇喪命。片中在這所學校中，如果聽到奇怪的詭異聲音，一回頭就會出事。預告片釋出後，就已經讓不少學生大喊：「比我學校的傳說還可怕！」、「以後上英聽課會有陰影。」

▲《鬼學怨》集結許多校園傳說，讓學生們看了大喊「有陰影！」（圖／威視提供）