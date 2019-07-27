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《Let it Go》黛咪洛瓦托吸海洛因昏迷送醫　一年後「戒毒成功」近況曝光

記者蕭采薇／綜合報導

26歲美國女歌手黛咪洛瓦托（Demi Lovato）以《冰雪奇緣》唱主題曲《Let it Go》走紅全球，去年7月卻因吸食海洛因過量昏迷在好萊塢比佛利山莊豪宅，被發現後立刻送醫急救，並在之後接受勒戒治療。日前她和好友一同聚餐，慶祝戒毒成功一週年。

▲▼黛咪洛瓦托（Demi Lovato）戒毒成功一週年。（圖／翻攝自IG）

▲黛咪洛瓦托戒毒成功一週年。（圖／翻攝自IG）

黛咪洛瓦托日前被目擊和一群好友在洛杉磯一間餐廳用餐，吃完飯後他們也像一般好友聚會一樣，開心的在路上合照。據悉這場聚會，是為了慶祝黛咪洛瓦托「重生」成功戒毒一週年。

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如今的黛咪洛瓦托和朋友站在一起時，看來相當開心和健康。不過她在一年前的7月26日，發生因用藥過量昏迷，被送進醫院急救的意外。事實上，黛咪洛瓦托早在17歲於迪士尼節目走紅時便接觸到海洛因，就此失控。她18歲時初次進勒戒所。

▲▼黛咪洛瓦托（Demi Lovato）戒毒成功一週年。（圖／翻攝自IG）

▲黛咪洛瓦托在左手無名指刺青，藉此提醒自己。（圖／翻攝自IG）

在當時男友威爾瓦德拉馬陪伴下積極振作，在接下來的6年完全沒接觸毒品，演藝事業再度起飛。沒想到康復後卻分手，讓她重拾毒品。男方陪著黛咪洛瓦托走過事業低潮、戒毒的日子，卻無法一起到最後，不過他們依然是好朋友，黛咪洛瓦托甚至在今年4月時，還驚喜現身威爾瓦德拉馬的IG直播。

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