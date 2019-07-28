產後3個月「上圍激升到G Cup」！　白家綺喝喜酒「胸前開深V」美呆

記者潘慧中／綜合報導

白家綺4月生下與吳東諺第一個兒子「小肚臍」，產後上圍直接升級到G罩杯，身體狀況似乎也恢復了不少，她27日和老公一起參加教會友人婚禮，深V上衣隱約露出火辣豪胸，好身材羨煞一票女粉絲。

▲▼白家綺產前已經有D罩杯好的身材。（圖／翻攝自Instagram／sabrinapai0420）



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照片中，可以看到白家綺頂著及肩中長髮現身，淡妝便能襯托出她天生的好氣質，身穿純白荷葉邊上衣和灰色長罩衫，胸前的開V剪裁，讓人難以忽視若隱若現的北半球和深溝，下半身搭配杏色寬褲，打扮得宜又不會太搶新娘風采。

▲▼白家綺和老公一起參加婚禮。（圖／翻攝自Instagram／sabrinapai0420）



身旁的吳東諺同樣穿得簡單大方，白襯衫搭配深藍西裝褲，捲起衣袖露出的手臂線條相當好看，老婆白家綺甜蜜地挽著他的手，「這就是生活最美的様子。」夫妻倆都笑得非常開心，連隔著螢幕的網友都能感受到2人的幸福。

▲白家綺正積極減肥中。（圖／翻攝自Instagram／sabrinapai0420）



事實上，白家綺懷孕期間共胖了18公斤，最近努力減重，「我都會跟老公一起在客廳運動，他當我私人教練。」目前距離理想身材還有5公斤，檢視身上的贅肉時難免憂鬱，但幸好吳東諺都會不斷讚美她給她信心，字字句句都流露出幸福氛圍。