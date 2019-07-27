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鐵齒玩碟仙沒歸位！　陰陽眼同學失控爆哭：趕快走…小禎發毛曝恐怖下場

記者潘慧中／綜合報導

「碟仙」一度風靡台灣民間，被視為神秘的禁忌遊戲，小禎（胡盈禎）坦言以前住校時，曾和同學躲在宿舍偷玩，本來鐵齒的她越玩越覺得神奇，「那個盤子真的會自己走耶！」可怕的是，不知危險性的一群人事後沒有好好請祂歸位，結果宿舍開始鬧出一連串難以解釋的事情。

▲▼小禎。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

▲小禎當時玩碟仙越玩越覺得神奇。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

小禎在《2分之一強》透露玩完碟仙後，有次準備洗澡剛好遇到燈光很暗，一抽起毛巾架上的其中一條毛巾時，「我就覺得有人蹲在那裡看我！有一雙眼睛在那邊！」但她當下也不敢回頭確認。

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▲▼小禎。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

▲▼小禎一群人沒有好好請祂歸位，結果發生一連串難以解釋的事。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

▲▼小禎。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

此外，小禎有次受老師之託在講台前管理秩序，到了晚自習的時候，有陰陽眼的女同學突然邊哭邊伸手指著她狂喊：「妳趕快走開！不要！不要！！」讓她一時摸不著頭緒，一問之下才知道「她看到死神站在我後面」。

▲▼小禎。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

▲▼陰陽眼女同學一直警告小禎要小心。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

▲▼小禎。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

不只這樣，由於學校當時的中庭是天井，根本不可能有人站在那邊，有陰陽眼的女同學有次卻跟小禎說：「有人飄在那邊看著妳！」這種難以解釋的現象持續了很久一段時間，讓她覺得真的很可怕。

▲約從15：53分開始。（影／取自YouTube／2分之一強）

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