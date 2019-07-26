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才生完5個月！　《大學生》林舒語PO「第3胎」照片…老公一看嚇傻

記者潘慧中／綜合報導

林舒語以「黎兒」為名從《大學生了沒》出道，2015年閃婚育有一子「多多」，2月情人節清晨生下第2胎「圈圈」，事隔5個多月，她突然傳給老公一張「第3胎？！」的側身照，讓對方著實嚇了一大跳！

▲▼林舒語。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

▲▼林舒語5個多月前才迎來第2個兒子。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

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▲▼林舒語。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

照片中，可以看到林舒語綁著超萌蘋果頭，身穿亮綠色長洋裝搭配高跟涼鞋，露出纖細腳踝，渾身散發少女氣息，光從外表來看，實在很難看出已經是2個孩子的媽，抱著5個多月大的兒子入鏡，可說是辣媽無誤。

▲▼林舒語。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

▲▼林舒語穿寬鬆洋裝拍照。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

▲▼林舒語。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

有趣的是，林舒語傳了其中一張照片給老公，貌似大肚的畫面讓對方嚇一大跳，她連忙大笑解釋：「沒有啦～～～～我只是很努力頂出肚子撐著寶寶而已嘛！」有網友笑說應該是衣服的關係，仔細看能發現她的肚子其實很平。

▲▼林舒語。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

▲▼林舒語傳這張照片讓老公嚇傻了。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

▲▼林舒語。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

事實上，林舒語的身材已經恢復得差不多，她日前和老公帶2個兒子一起去游泳，大方換上紅色連身泳裝，相當映襯雪白肌膚，胸前挖洞剪裁辣露東西半球，纖瘦的雙腿線條全露，看到網友誇讚身材太好，她則是謙虛笑回：「其實最近肚子快比爸爸大了，縮小腹～～。」

▲▼林舒語。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

▲林舒語身材恢復得差不多了。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

姐靠身上睡著阿金「不敢動」　度估仍保持姿勢網讚：超暖！

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林舒語, 大學生了沒, 黎兒

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