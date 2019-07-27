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辜莞允偷拍鮪魚後「神隱2個月」！　床照曝光現蹤…男網友鼻血噴了

記者潘慧中／綜合報導

辜莞允（Nono）4月爆出偷拍徐瑋吟（鮪魚）裸照後傳給男友，事後提出8點捍衛自己的立場，隔月在律師、經紀人陪同下，第一次到新北市林口分局說明案情，之後在演藝圈的狀態形同神隱，她27日凌晨罕見更新Instagram限時動態，火辣床照讓粉絲大飽眼福。

▲▼辜莞允和鮪魚徹底鬧翻了。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

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辜莞允26日透露她飆車到鹿港吃蚵仔，許久未上傳近照到社群網站的她，當天分享了一系列自拍美照，氣色紅潤有精神，身穿橘色細肩帶背心，相當映襯她的健康小麥肌。

▲▼辜莞允「神隱2個月」床照曝光現蹤！（圖／翻攝自Instagram／nolovehowll）

▲辜莞允26日到鹿港玩。（圖／翻攝自Instagram／nolovehowll）

到了晚上，辜莞允頻頻在精誠夜市打卡，拍下似乎正在排隊買地瓜球的照片大讚：「精誠夜市很棒棒！！！#繼續收集各地夜市。」不只這樣，她還外帶了毛豆準備回飯店吃，「開心開心！」

▲▼辜莞允「神隱2個月」床照曝光現蹤！（圖／翻攝自Instagram／nolovehowll）

▲▼辜莞允頻頻打卡精誠夜市。（圖／翻攝自Instagram／nolovehowll）

▲▼辜莞允「神隱2個月」床照曝光現蹤！（圖／翻攝自Instagram／nolovehowll）

格外引起注目的是，辜莞允回到飯店後，躺在床上拍了一張辣照，內搭的黑背心似乎下滑了不少，溢出超豐滿北半球和深邃事業線，眨眼露出甜美笑容，相當享受這趟小旅行。

▲▼辜莞允「神隱2個月」床照曝光現蹤！（圖／翻攝自Instagram／nolovehowll）

▲辜莞允分享火辣床照。（圖／翻攝自Instagram／nolovehowll）

事實上，警方5月下旬已陸續約談當事人到案說明，面對記者詢問，被告辜莞允當時只低調表示：「謝謝，我今天是來說明的，目前已進入司法程序，靜待調查。」隨即快速步出警局。

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關鍵字

辜莞允, Nono, 徐瑋吟, 鮪魚

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