記者潘慧中／綜合報導

正妹網紅焦凡凡是「反骨男孩」成員之一，搞笑無厘頭的風格受到廣大喜愛，過去在速食店工作時，還曾登上「表特麥當勞」社團爆紅，如今在網路擁有高人氣的她，常在社群網站分享生活點滴，她近日開心宣布終於拆牙套，讓不少粉絲驚呼：「變更美了，第一眼差點認不出來！」

▲▼焦凡凡曾是表特麥當勞美女。（圖／焦凡凡提供、翻攝自Instagram／fan0914fan）



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焦凡凡以前戴牙套的時候，Instagram比較少露齒笑的自拍照，但摘了牙套後，她忍不住一直露齒笑，「看到自己牙齒跟舔到光滑面當下就是一直傻笑。」只見她內搭背心小露深溝，渾身散發自信風采，還有網友發現她的臉型似乎也變尖了不少。

▲焦凡凡拆牙套了！（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）



牙套不知不覺戴了2年7個月，焦凡凡笑說一拆完馬上跑去美白牙齒，不少網友看到成果也忍不住讚嘆：「有戴牙套跟沒戴都很可愛」、「越來越正」、「可以拍牙膏廣告了」、「可以開始大吃大喝了！」

▲▼焦凡凡露齒甜笑引來不少讚美。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）



事實上，焦凡凡離開麥當勞後，轉而從事RC主播、展場活動，之後才加入「Wackyboys 反骨男孩」成為網紅出道，至今粉絲已超過33萬人，個性直率的她也曾大方PO出素顏照，多了幾分清純稚氣，天生麗質讓許多粉絲直呼羨慕。