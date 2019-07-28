ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

真把泳衣直接穿出門！　瑤瑤破尺度「超兇半球」清楚外露

記者潘慧中／綜合報導

瑤瑤（郭書瑤）儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴，她27日在社群網站PO出和妹妹一起去沙灘玩耍的美照，被眼尖網友發現，她似乎直接把泳衣當上衣穿出門，清楚外露北半球豪乳，性感裝扮連好友茵聲看了也直呼：「我喜歡！」

▲瑤瑤。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

請繼續往下閱讀...

照片中，可以看到瑤瑤的及胸長髮隨海風飄逸，甜美燦笑融化不少粉絲的心，單穿印花連身泳裝，胸前大U型挖空的剪裁，襯托出深邃事業線，下半身套上牛仔短褲，褲管刷破設計巧妙微露大腿根部，纖細四肢和超有料上圍的好身材羨煞一票女網友。

▲▼瑤瑤破尺度「超兇半球」清楚外露。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲▼瑤瑤似乎直接把泳衣當上衣穿。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲▼瑤瑤破尺度「超兇半球」清楚外露。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

值得一提的是，瑤瑤這2張辣照的掌鏡人正是她的親妹妹，畫面之所以能呈現出如此強大的氣場，是因為妹妹取景時，特別把身後的海平面放在她的腰際處，視覺上自然會看起來比較高。

▲▼瑤瑤破尺度「超兇半球」清楚外露。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲瑤瑤常和妹妹玩在一塊。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

養胸秘訣是瑤瑤常被粉絲問到的問題，她曾透露「不忌口吃任何食物」是關鍵，並歸類出5大類食物，首先是熱豆漿加雞蛋，一口氣吃到2種不同的蛋白質，又或者適當攝取起司、乳酪、牛奶和優酪等富含蛋白質的食物，其次是海鮮，「長大後才知道它們含有鋅，會促進賀爾蒙，讓胸部up up。」

▲瑤瑤養胸的最大關鍵就是「飲食」。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

接著，瑤瑤會吃雞腳、豬腳、豬皮、雞屁股、海參、黑白木耳，膠質不但能補胸，還可以讓皮膚水嫩透亮，第4類食物是山藥、南瓜、蘋果、涼拌青木瓜絲、水蜜桃、奇異果、柳橙和葡萄等蔬果，「有的是含有膠質，有的是含有酵素能暢通乳腺。」最後，她會選吃腰果、核桃、芝麻、花生、夏威夷果、糖炒栗子補充優良蛋白質，但切記勿吃過量，否則很可能會上火。

姐靠身上睡著阿金「不敢動」　度估仍保持姿勢網讚：超暖！

推薦閱讀

辜莞允偷拍鮪魚後「神隱2個月」！　床照曝光現蹤…男網友鼻血噴了

辜莞允偷拍鮪魚後「神隱2個月」！　床照曝光現蹤…男網友鼻血噴了

「表特麥當勞女神」拆牙套變瓜子臉！　露齒笑…網驚：第一眼差點認不出

「表特麥當勞女神」拆牙套變瓜子臉！　露齒笑…網驚：第一眼差點認不出

才生完5個月！　《大學生》林舒語PO「第3胎」照片…老公一看嚇傻

才生完5個月！　《大學生》林舒語PO「第3胎」照片…老公一看嚇傻

男星「拉開褲檔」狂喊：用力塞進來！　迪麗熱巴「尷尬伸手」粉絲全暴怒

男星「拉開褲檔」狂喊：用力塞進來！　迪麗熱巴「尷尬伸手」粉絲全暴怒

鐵齒玩碟仙沒歸位！　陰陽眼同學失控爆哭：趕快走…她發毛曝恐怖下場

鐵齒玩碟仙沒歸位！　陰陽眼同學失控爆哭：趕快走…她發毛曝恐怖下場

「史上最會賺」4星座！　天蠍天生帶財、TOP 1小心變月光族

「史上最會賺」4星座！　天蠍天生帶財、TOP 1小心變月光族

離婚4年…前夫孫協志瘋傳熱戀！　韓瑜IG打卡「朝聖這裡」網友全懂了

離婚4年…前夫孫協志瘋傳熱戀！　韓瑜IG打卡「朝聖這裡」網友全懂了

小嫻離婚1年「破尺度」解放比基尼！　正面邪惡開洞…渾圓胸型被看光

小嫻離婚1年「破尺度」解放比基尼！　正面邪惡開洞…渾圓胸型被看光

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

阿湯哥愛女舒莉13歲長這樣　4歲有「千萬衣櫃」華服！9年後⋯完全變了一個人

阿湯哥愛女舒莉13歲長這樣　4歲有「千萬衣櫃」華服！9年後⋯完全變了一個人

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

阿湯哥愛女舒莉13歲長這樣　4歲有「千萬衣櫃」華服！9年後⋯完全變了一個人

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

影／《復仇者4》鋼鐵人死亡刪減片段　眾英雄跪下葛摩菈驚現「確定活著」！

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

黃曉明自拍「玻璃倒影出現長髮女子」　網揪細節：不是Angelababy！

玉兔穿泳衣轉身「1條凹線」辣爆！　蜜桃臀超翹…網被電暈：想咬

粉絲：我難過　Hebe凌晨發文「吐17年心聲」安慰…網哭：真的有看留言！

霍建華、林心如同框現身聚會！　「情侶穿搭」摟肩超甜…粉絲high翻了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

瑤瑤, 郭書瑤

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 快訊／阿達分手Lulu首出聲！　68字疑埋復合伏筆：還能有未來的可能
  2. 張軒睿看著Selina脫口「心愛的人」　勾手首度同台…超甜互動網嗨炸
  3. 「30年米妮配音員」魯西泰勒過世！　迪士尼心痛宣布：米妮失去了聲音…
  4. 西城男孩「必練五金曲」進場嗨唱青春回憶　除了《My Love》還有這四首
  5. 甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號
  6. 真把泳衣直接穿出門！　瑤瑤破尺度「超兇半球」清楚外露
  7. 分手王瞳7年…林佑星出聲力挺她！　虧馬俊麟這舉動「很阿呆」
  8. 2漫威電影澳洲拍攝！　雷神爽翻：終於可以在家哄小孩
  9. 大馬榴蓮節「貓山王」「黑刺」飄香 達人「吃好挑好」秘訣大公開！
  10. 《獅子王》導演曝「這一幕真的在非洲拍的」　網見圖全嚇傻：太美了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366