真把泳衣直接穿出門！　瑤瑤破尺度「超兇半球」清楚外露

記者潘慧中／綜合報導

瑤瑤（郭書瑤）儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴，她27日在社群網站PO出和妹妹一起去沙灘玩耍的美照，被眼尖網友發現，她似乎直接把泳衣當上衣穿出門，清楚外露北半球豪乳，性感裝扮連好友茵聲看了也直呼：「我喜歡！」

▲瑤瑤。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）



請繼續往下閱讀...

照片中，可以看到瑤瑤的及胸長髮隨海風飄逸，甜美燦笑融化不少粉絲的心，單穿印花連身泳裝，胸前大U型挖空的剪裁，襯托出深邃事業線，下半身套上牛仔短褲，褲管刷破設計巧妙微露大腿根部，纖細四肢和超有料上圍的好身材羨煞一票女網友。

▲▼瑤瑤似乎直接把泳衣當上衣穿。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）



值得一提的是，瑤瑤這2張辣照的掌鏡人正是她的親妹妹，畫面之所以能呈現出如此強大的氣場，是因為妹妹取景時，特別把身後的海平面放在她的腰際處，視覺上自然會看起來比較高。

▲瑤瑤常和妹妹玩在一塊。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）



養胸秘訣是瑤瑤常被粉絲問到的問題，她曾透露「不忌口吃任何食物」是關鍵，並歸類出5大類食物，首先是熱豆漿加雞蛋，一口氣吃到2種不同的蛋白質，又或者適當攝取起司、乳酪、牛奶和優酪等富含蛋白質的食物，其次是海鮮，「長大後才知道它們含有鋅，會促進賀爾蒙，讓胸部up up。」

▲瑤瑤養胸的最大關鍵就是「飲食」。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）



接著，瑤瑤會吃雞腳、豬腳、豬皮、雞屁股、海參、黑白木耳，膠質不但能補胸，還可以讓皮膚水嫩透亮，第4類食物是山藥、南瓜、蘋果、涼拌青木瓜絲、水蜜桃、奇異果、柳橙和葡萄等蔬果，「有的是含有膠質，有的是含有酵素能暢通乳腺。」最後，她會選吃腰果、核桃、芝麻、花生、夏威夷果、糖炒栗子補充優良蛋白質，但切記勿吃過量，否則很可能會上火。