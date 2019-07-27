離婚4年…前夫孫協志瘋傳熱戀！　韓瑜IG打卡「朝聖這裡」網友全懂了

記者潘慧中／綜合報導

《金家好媳婦》2018年底殺青後，韓瑜開啟休假模式，期間就算傳出前夫孫協志疑似秘戀夏宇童，她也沒有出面說話，反而盡情享受生活，不但和之前的工作夥伴何蓓蓓欣賞天鵝湖，近日甚至結伴出國朝聖迪士尼，一雙白嫩美腿讓網友佩服地說：「很難相信已經39歲了！」

▲▼韓瑜徹底斷開前夫，狂露美腿欣賞天鵝湖。（圖／翻攝自Facebook／韓瑜）



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韓瑜和何蓓蓓因《金家好媳婦》結識，休假期間和對方一起欣賞了芭蕾舞團的表演，只見她似乎以一襲素黑短洋裝出席，在纏繞式高跟涼鞋的襯托下，一展雪白纖細的美腿，兩腿中間的神秘黑影格外增添遐想空間。

▲前夫傳出緋聞後，韓瑜飛往東京迪士尼玩耍，心情絲毫不受影響。（圖／翻攝自Facebook／韓瑜）



事隔幾天，韓瑜再度和何蓓蓓相約出遊，2人這次飛往東京迪士尼大啖美食、狂買超萌紀念品、在房間和樂園拍了許多美照，可以看到她紮起雙馬尾，身穿長罩衫內搭白背心，下半身單穿熱褲秀出筆直長腿，即使只穿布鞋也絲毫不影響整體比例。

▲韓瑜美腿保養得宜。（圖／翻攝自Facebook／韓瑜）



韓瑜26日在Instagram透露出國第1天就累倒在床上，起床後開啟吃吃喝喝的小旅行，「謝謝蓓蓓陪我出去玩，雖然我們的腳都走斷了。」看到她盡情享受人生，不少粉絲都覺得很欣慰，至少她已經徹底斷開前一段婚姻，心情似乎不再受影響了。