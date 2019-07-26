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Henry「拉開褲檔」狂喊：用力塞進來！　迪麗熱巴「尷尬伸手」粉絲全暴怒

記者潘慧中／綜合報導

Henry（劉憲華）個性開朗活潑，成為不少綜藝節目的常客，但他在最新一集的《極限挑戰5》中，似乎和迪麗熱巴開玩笑過了頭，拉開褲襠要女方拿枕頭用力塞進去的舉動和言語，引發對方粉絲不滿：「真的超尷尬，男的能別這樣嗎？」

▲▼迪麗熱巴。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲Henry最近在節目中對迪麗熱巴的舉動引起爭議。（圖／翻攝自愛奇藝）

還原事發經過，Henry當時和迪麗熱巴一起執行任務，必須藏好抱枕不被其他來賓搶走，他靈機一動穿上玩偶裝，並要求熱巴幫忙把抱枕塞進玩偶裝，並直接拉開褲襠狂說：「塞到裡面！」女方害羞地拖著另一半的玩偶裝逃離現場。

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▲▼迪麗熱巴。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼迪麗熱巴。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼迪麗熱巴。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲Henry一直拉開褲襠要迪麗熱巴用力塞枕頭。（圖／翻攝自愛奇藝）

Henry追上去一邊拉開褲襠一邊重複說同樣的話，迪麗熱巴害羞地把枕頭塞給他說：「你自己塞，你快自己塞，我真是醉了。」但他仍堅持讓女方塞，過程中還不時出現「妳用力」、「用力塞」等字眼，甚至直接用屁股對著熱巴，讓女方忍不住露出尷尬笑容。

▲▼迪麗熱巴。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼迪麗熱巴的粉絲似乎很不滿。（圖／翻攝自愛奇藝、微博）

▲▼迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博）

不只這樣，當有人打電話給Henry時，鈴聲從褲兜裡傳了出來，沒想到他跟迪麗熱巴說：「我不是這種人，可是妳要幫幫我」，熱巴苦笑地揮了揮手說：「我不幫，你把張雲龍叫過來」，女方嚇得跳開他身邊。儘管他的言行舉止引發爭議，但也有網友表示這純粹是節目效果別想太多。

▲▼迪麗熱巴。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼Henry甚至要迪麗熱巴拿褲兜裡的手機。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼迪麗熱巴。（圖／翻攝自愛奇藝）

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