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外貌協會TOP 3！天秤人超好「走鐘也沒差」　牡羊看臉看身材、第1名超有感

記者潘慧中／綜合報導

談起擇偶條件時，不少人都會說內在比較重要，面臨抉擇卻又往往選擇型男正妹，到底你／妳是真的不在意外表、或者根本就是外貌協會呢？星座專家唐綺陽整理出最以貌取人的8個星座，讓現場所有人點頭如搗蒜。

從第3名談起，唐綺陽表示天秤座交往一陣子後，內心的審美標準會自動消失，「因為已經認定你／妳，變形也沒關係。」雙子座同樣被列為第3名，對美醜的標準不一，但更看重的是另一半是否愛他／她。水瓶座一樣是第3名，與雙子座一樣有很特別的審美標準，「但只要在他／她心目中是好看的就好。」

▲▼唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲▼第3名星座的審美標準都很特別。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

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▲▼唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

第2名是牡羊座，唐綺陽認為牡羊是看臉、看身材的人，「要激起牡羊的興趣，你／妳就一定要具備這些條件。」牡羊本身外型走鐘無所謂，但如果是另一半走樣，牡羊則會當面說對方胖了，「對牡羊來說，看外表是很絕對的一件事，因為外表不對了，他／她連興趣都沒了。」

▲▼唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲牡羊座就是看臉看身材。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

獅子座同樣位居第2名，唐綺陽笑說：「他／她們會喜歡大家都喜歡的那種類型，拿下大家喜歡的人超有面子！」獅子座對於帥的定義很不一樣，除了外表出眾，幽默、有才華都是帥的一種，品味相當特別。另一個第2名則是巨蟹座，挑選對象很極端，要嘛很帥但沒錢，要嘛很有錢但醜一點沒關係。

▲▼唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲獅子座喜歡大家都喜歡的類型。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

金牛座榮登第1名，比方說如果金牛是手控，他／她會希望另一半好好保養下去，唐綺陽說金牛座對外表的要求非常細節」，因此她認為和金牛座交往是多少有壓力的。

▲▼唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲金牛座對外表的要求非常細節。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

同樣登上第1名寶座的還有天蠍座，可形容為魔王等級，憑感覺擇偶，「你／妳不好看，我就沒感覺，可能連一點慾望都沒有，這是糟糕的事情。」因此，天蠍會希望另一半永遠維持一個美感。

▲▼唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲天蠍座希望另一半永遠維持美感。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

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