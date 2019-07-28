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陳艾琳子宮外孕「打化療藥流掉」　3年後吐真相：差點摘輸卵管…準媽媽看哭了

記者潘慧中／綜合報導

陳艾琳和Alex（顏庭笙）交往2年多，5月初宣布懷孕喜訊，寶寶目前約6個月大，27日在Instagram限時動態回答網友問題，意外重提3年多前子宮外孕的往事，她這才鬆口當時差點摘掉一邊輸卵管的事實，引發媽媽網友的共鳴。

▲▼陳艾琳。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

▲▼陳艾琳目前懷孕6個多月。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

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▲▼陳艾琳。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

被問到發現子宮外孕後，是否以引產處理時，陳艾琳透露當年原本在台北知名的婦產科看診，醫生告知她需要摘除一邊輸卵管，父母親除了不願意她開刀，也擔心她日後會更難懷孕，因此轉往淡水求診。

▲▼陳艾琳。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

▲陳艾琳3年後才重提當年子宮外孕的引產方式。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

幸運的是，第2位醫生告訴陳艾琳可以不用摘輸卵管，最後以「打化療藥物治療，讓胚胎萎縮流掉」的方式處理，但她仍相當尊重原診所醫生的專業判斷，如果遇到類似狀況，她建議準媽媽們能找幾個醫生諮詢，「尋找對自己最好或自己最能接受的做法。」

▲▼陳艾琳。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

▲▼陳艾琳最近常和粉絲分享準媽媽的心情。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

▲▼陳艾琳。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

事隔3年再度受孕成功，陳艾琳開心之餘也很驚訝，「我之前也會擔心是否再外孕的機率很大。」走過子宮外孕的低潮，她體認到真的要放寬心，「保持身心靈狀況都好好的，孩子自然會願意來找妳。」

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陳艾琳, ALEX, 顏庭笙, 大學生了沒

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