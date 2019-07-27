ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小嫻離婚1年「破尺度」解放比基尼！　正面邪惡開洞…渾圓胸型被看光

記者潘慧中／綜合報導

小嫻（黃瑜嫻）2018年7月正式離婚何守正，開啟人生另一篇章，事隔1年，她破尺度曬出比基尼辣照，緊實的肌肉線條、燦爛陽光的笑容相當迷人，許多粉絲看了也表示欣慰：「單身後一切都變得更美好了。」

▲▼小嫻和何守正正式離婚1年多了。（圖／記者張一中攝、翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）

請繼續往下閱讀...

照片中，只見小嫻似乎直接以素顏自拍，無論氣色或膚質都很紅潤透亮，增添清純氣息，特別引發討論的是，她難得換上比基尼，胸前挖空剪裁蹦出超有料上圍，往下看還有明顯2條馬甲線，雙腿線條緊實無贅肉，曲線非常健康。

▲▼小嫻離婚1年。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）

▲▼小嫻難得曬比基尼辣照。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）

▲▼小嫻離婚1年。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）

事實上，小嫻不只好皮膚得來不易，維持體態的背後同樣付出不少代價，一度胖到63公斤的她，最後靠健康的方式成功甩肉15公斤，減肥期間三餐正常，肉類多選用雞胸肉等脂肪含量少的種類，每餐吃約一拳頭大小的糙米、地瓜等粗食澱粉，並戒吃油炸食物和含糖飲料。

▲▼小嫻離婚1年。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）

▲身高163公分的小嫻曾胖到63公斤。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）

此外，小嫻只要一有時間就去健身房報到，做好暖身後，多半先以快走或慢跑方式踩跑步機，接著進行燃脂有氧，最後再做針對腹部鍛鍊的核心肌群訓練，例如抬腿、捲腹運動等，如果水腫狀況嚴重就會開始做熱瑜珈。

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

推薦閱讀

《黑澀會》薔薔「卸妝摘假睫毛」真實素顏曝光！　對鏡自拍…網驚：好勇敢

《黑澀會》薔薔「卸妝摘假睫毛」真實素顏曝光！　對鏡自拍…網驚：好勇敢

校花陶敏敏「耳下3cm」新髮型曝光！　自拍一PO網…連粉絲都認不出

校花陶敏敏「耳下3cm」新髮型曝光！　自拍一PO網…連粉絲都認不出

Baby彎腰「掉出半球」！　同框「大8歲女雷神」網看傻：有沒有輸一看就知

Baby彎腰「掉出半球」！　同框「大8歲女雷神」網看傻：有沒有輸一看就知

「表特麥當勞女神」拆牙套變瓜子臉！　露齒笑…網驚：第一眼差點認不出

「表特麥當勞女神」拆牙套變瓜子臉！　露齒笑…網驚：第一眼差點認不出

「1年狂甩7公斤」菜單公開！　鄧紫棋減脂早餐「只要3材料」養成易瘦體質

「1年狂甩7公斤」菜單公開！　鄧紫棋減脂早餐「只要3材料」養成易瘦體質

辜莞允偷拍鮪魚後「神隱2個月」！　床照曝光現蹤…男網友鼻血噴了

辜莞允偷拍鮪魚後「神隱2個月」！　床照曝光現蹤…男網友鼻血噴了

才生完5個月！　《大學生》林舒語PO「第3胎」照片…老公一看嚇傻

才生完5個月！　《大學生》林舒語PO「第3胎」照片…老公一看嚇傻

男星「拉開褲檔」狂喊：用力塞進來！　迪麗熱巴「尷尬伸手」粉絲全暴怒

男星「拉開褲檔」狂喊：用力塞進來！　迪麗熱巴「尷尬伸手」粉絲全暴怒

「史上最會賺」4星座！　天蠍天生帶財、TOP 1小心變月光族

「史上最會賺」4星座！　天蠍天生帶財、TOP 1小心變月光族

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

男偶像疑失手上傳接吻照！女友意外公開　秒刪除已被存檔

男偶像疑失手上傳接吻照！女友意外公開　秒刪除已被存檔

林志玲婚後「分居兩地」　AKIRA深夜揪隊友喝酒談心…知情者曝內幕

林志玲婚後「分居兩地」　AKIRA深夜揪隊友喝酒談心…知情者曝內幕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

男偶像疑失手上傳接吻照！女友意外公開　秒刪除已被存檔

林志玲婚後「分居兩地」　AKIRA深夜揪隊友喝酒談心…知情者曝內幕

《玩很大》深夜福利！　蘿莉塔泳衣「掉半球」豪溝全露…蕾菈玩到濕

獨家／Lulu、阿達「4年情斷」分手　友人：金曲前聚少離多！

路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

邱淑貞14歲二女兒曝辣照！低胸小背心豪邁解放　姊姊沈月一看說話了

艾成用生命在愛我「8年情斷」　王瞳回應說話了！

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小嫻, 黃瑜嫻

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 黃曉明自拍「玻璃倒影出現長髮女子」　網揪細節：不是Angelababy！
  2. 蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！
  3. 辜莞允偷拍鮪魚後「神隱2個月」！　床照曝光現蹤…男網友鼻血噴了
  4. 粉絲祭品文「王俊凱回我，我就...」釣出本尊！　親自回覆秒悲劇
  5. 范瑋琪向飛翔打氣：上學加油！　暑假想度假「報了籃球營」
  6. 女星演話題日片超犧牲 素顏全裸詮釋自閉症 賣身賺錢為養家
  7. 林志玲婚後「分居兩地」　AKIRA深夜揪隊友喝酒談心…知情者曝內幕
  8. 阿根廷版《寄生上流》！中年大叔砸錢換腎　慘遭下流利用折磨
  9. 獨家／Lulu、阿達「4年情斷」分手　友人：金曲前聚少離多！
  10. 等了16年開唱夢碎！　爆劈5女搭檔消失…關智斌落淚「獨自面對」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366