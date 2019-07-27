小嫻離婚1年「破尺度」解放比基尼！　正面邪惡開洞…渾圓胸型被看光

記者潘慧中／綜合報導

小嫻（黃瑜嫻）2018年7月正式離婚何守正，開啟人生另一篇章，事隔1年，她破尺度曬出比基尼辣照，緊實的肌肉線條、燦爛陽光的笑容相當迷人，許多粉絲看了也表示欣慰：「單身後一切都變得更美好了。」

▲▼小嫻和何守正正式離婚1年多了。（圖／記者張一中攝、翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）



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照片中，只見小嫻似乎直接以素顏自拍，無論氣色或膚質都很紅潤透亮，增添清純氣息，特別引發討論的是，她難得換上比基尼，胸前挖空剪裁蹦出超有料上圍，往下看還有明顯2條馬甲線，雙腿線條緊實無贅肉，曲線非常健康。

▲▼小嫻難得曬比基尼辣照。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）



事實上，小嫻不只好皮膚得來不易，維持體態的背後同樣付出不少代價，一度胖到63公斤的她，最後靠健康的方式成功甩肉15公斤，減肥期間三餐正常，肉類多選用雞胸肉等脂肪含量少的種類，每餐吃約一拳頭大小的糙米、地瓜等粗食澱粉，並戒吃油炸食物和含糖飲料。

▲身高163公分的小嫻曾胖到63公斤。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）



此外，小嫻只要一有時間就去健身房報到，做好暖身後，多半先以快走或慢跑方式踩跑步機，接著進行燃脂有氧，最後再做針對腹部鍛鍊的核心肌群訓練，例如抬腿、捲腹運動等，如果水腫狀況嚴重就會開始做熱瑜珈。