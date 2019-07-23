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「1年狂甩7公斤」菜單公開！　鄧紫棋減脂早餐「只要3材料」養成易瘦體質

記者潘慧中／綜合報導

鄧紫棋（G.E.M）憑鐵肺唱腔走紅全亞洲，忙碌工作之餘，仍不忘和粉絲分享生活，她最近上傳的日常Vlog中，公開私底下最愛吃的懶人減脂早餐，準備步驟簡單又富含營養，讓不少網友佩服地說：「難怪可以1年瘦7公斤！」

▲▼鄧紫棋「1年狂甩7公斤」菜單公開！（圖／翻攝自Instagram／gem0816）

▲▼鄧紫棋維持身材的背後付出不少心力。（圖／翻攝自Instagram／gem0816）

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▲▼鄧紫棋「1年狂甩7公斤」菜單公開！（圖／翻攝自Instagram／gem0816）

鄧紫棋一起床先自煮咖啡並倒入豆奶，接著料理早餐的時候，先煮爛燕麥再打入一顆蛋混著煮，最後吃一根香蕉營養滿分，「通常在家裡煮的話，我的早餐就是這麼健康。」燕麥豐富的纖維質能幫助腸胃蠕動，雞蛋則是能補充蛋白質。

▲▼鄧紫棋「1年狂甩7公斤」菜單公開！（圖／翻攝自YouTube／GEM鄧紫棋）

▲▼鄧紫棋起床先煮咖啡。（圖／翻攝自YouTube／GEM鄧紫棋）

▲▼鄧紫棋「1年狂甩7公斤」菜單公開！（圖／翻攝自YouTube／GEM鄧紫棋）

咖啡和香蕉都是抗抑鬱的食物，但鄧紫棋連忙解釋：「我不是說我現在抑鬱，我現在沒有抑鬱，只是（吃這些能讓）心情好一些。」但看在粉絲眼裡，她現在似乎有點太瘦了，不少網友都留言告訴她：「明顯瘦好多」也有另一派網友建議她可以拍攝健身影片，「想向妳看齊！」

▲▼鄧紫棋「1年狂甩7公斤」菜單公開！（圖／翻攝自YouTube／GEM鄧紫棋）

▲▼鄧紫棋「1年狂甩7公斤」菜單公開！（圖／翻攝自YouTube／GEM鄧紫棋）

▲▼鄧紫棋「1年狂甩7公斤」菜單公開！（圖／翻攝自YouTube／GEM鄧紫棋）

▲鄧紫棋早餐吃得健康又有飽足感。（圖／翻攝自YouTube／GEM鄧紫棋）

事實上，鄧紫棋曾分享1年甩掉7公斤贅肉的秘訣，其中特別改變的習慣就是「把白米飯換成燕麥」，有助於降低體內膽固醇，如今從Vlog來看，她仍保持這個健康的好習慣，此外，她還透過減少攝取鹽分、多喝紅豆水、蔬果類當主食、澱粉和肉類變配菜等方式消水腫。

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