「史上最會賺」4星座！　天蠍天生帶財、TOP 1小心變月光族

記者潘慧中／綜合報導

史上最會賺！這些星座被「國師」唐綺陽列為賺錢達人，天秤座、處女座和雙魚座全都榜上有名，當中天蠍座天生帶財，「他不是衝著錢來的，他是衝著成就感來的，衝著自尊心、衝著想要得到自我證明，所以就賺到很多錢。」

《女人我最大》18日上傳這支影片，登上最會賺錢的第3名星座是雙魚座，唐綺陽表示她經常形容雙魚女人是「錢嫂」，下定決心做某件事之前，投資報酬率通常是雙魚的首要考量。

▲雙魚座是最會賺錢的第3名。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



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其次，處女座和天蠍座並列第2名，唐綺陽認為處女座很會賺錢，屬於不怕麻煩、服務到位的星座，「賺到錢就更想服務的類型。」而且處女座很兩極化，可以一輩子堅守小職位，但能力是可以被激發的，「累積一些小錢，但是不怕麻煩的天性會使他／她越來越厲害了。」

▲處女座是第2名。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



至於天生帶財的天蠍座，賺錢純粹為了滿足成就感和自尊心，唐綺陽解釋：「有時候真的不是衝著錢，但是他／她的自尊心太強了，這個世界只認錢，我就多賺點錢給你們看，所以不小心就賺到很多錢。」

▲天蠍座天生帶財。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



榮登吸金榜首的是天秤座，是個有點工作狂、野心比較大的星座，但唐綺陽表示：「他／她們賺得多，花得也多！根本是月光族！」人際關係方面的花費最兇，她建議天秤座最好請人幫忙理財省錢，「不然錢就這樣子出去了。」

▲天秤座要謹慎理財。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

