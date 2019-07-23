ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「史上最會賺」4星座！　天蠍天生帶財、TOP 1小心變月光族

記者潘慧中／綜合報導

史上最會賺！這些星座被「國師」唐綺陽列為賺錢達人，天秤座、處女座和雙魚座全都榜上有名，當中天蠍座天生帶財，「他不是衝著錢來的，他是衝著成就感來的，衝著自尊心、衝著想要得到自我證明，所以就賺到很多錢。」

《女人我最大》18日上傳這支影片，登上最會賺錢的第3名星座是雙魚座，唐綺陽表示她經常形容雙魚女人是「錢嫂」，下定決心做某件事之前，投資報酬率通常是雙魚的首要考量。

▲▼「史上最會賺」4星座！（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲雙魚座是最會賺錢的第3名。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

請繼續往下閱讀...

其次，處女座和天蠍座並列第2名，唐綺陽認為處女座很會賺錢，屬於不怕麻煩、服務到位的星座，「賺到錢就更想服務的類型。」而且處女座很兩極化，可以一輩子堅守小職位，但能力是可以被激發的，「累積一些小錢，但是不怕麻煩的天性會使他／她越來越厲害了。」

▲▼「史上最會賺」4星座！（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲處女座是第2名。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

至於天生帶財的天蠍座，賺錢純粹為了滿足成就感和自尊心，唐綺陽解釋：「有時候真的不是衝著錢，但是他／她的自尊心太強了，這個世界只認錢，我就多賺點錢給你們看，所以不小心就賺到很多錢。」

▲▼「史上最會賺」4星座！（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲天蠍座天生帶財。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

榮登吸金榜首的是天秤座，是個有點工作狂、野心比較大的星座，但唐綺陽表示：「他／她們賺得多，花得也多！根本是月光族！」人際關係方面的花費最兇，她建議天秤座最好請人幫忙理財省錢，「不然錢就這樣子出去了。」

▲▼「史上最會賺」4星座！（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲天秤座要謹慎理財。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

推薦閱讀

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

被嗆「素顏輸別人退演藝圈」！　安苡愛卸妝反擊…憲哥驚：拼收視率不用這樣幹

被嗆「素顏輸別人退演藝圈」！　安苡愛卸妝反擊…憲哥驚：拼收視率不用這樣幹

「1年狂甩7公斤」菜單公開！　鄧紫棋減脂早餐「只要3材料」養成易瘦體質

「1年狂甩7公斤」菜單公開！　鄧紫棋減脂早餐「只要3材料」養成易瘦體質

展榮出賣爸爸N年前結婚照！　網友「對比五官」驚呼：以為是吳建豪

展榮出賣爸爸N年前結婚照！　網友「對比五官」驚呼：以為是吳建豪

陳喬恩一刀剪掉及胸長髮！　「中分新髮型」網看傻：髮際線好高

陳喬恩一刀剪掉及胸長髮！　「中分新髮型」網看傻：髮際線好高

《玩很大》出包PTT噓爆！　紅隊認失誤「PO一刀未剪片」道歉了

《玩很大》出包PTT噓爆！　紅隊認失誤「PO一刀未剪片」道歉了

校花陶敏敏「耳下3cm」新髮型曝光！　自拍一PO網…連粉絲都認不出

校花陶敏敏「耳下3cm」新髮型曝光！　自拍一PO網…連粉絲都認不出

《黑澀會》薔薔「卸妝摘假睫毛」真實素顏曝光！　對鏡自拍…網驚：好勇敢

《黑澀會》薔薔「卸妝摘假睫毛」真實素顏曝光！　對鏡自拍…網驚：好勇敢

Baby彎腰「掉出半球」！　同框「大8歲女雷神」網看傻：有沒有輸一看就知

Baby彎腰「掉出半球」！　同框「大8歲女雷神」網看傻：有沒有輸一看就知

被人從後推一把！　熊熊慘摔「咬斷舌頭」…揭童年身世：被當異類

被人從後推一把！　熊熊慘摔「咬斷舌頭」…揭童年身世：被當異類

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友

反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友

「兒子帶女人回家睡」媽媽氣到腿軟！　一看清女友長相…暴衝上床扯髮痛揍

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

答應李榮浩求婚11天…楊丞琳爆懷孕！　鬆口回應了

《復仇者聯盟5》消失在片單中！漫威證實：《奇異博士2》就是了

Albee范乙霏馬甲「超巨北半球」炸出！　網友定格看：好透～

Jessica根本超有料！破尺度大解放「北半球被看光」網傻了：OMG

《不能是朋友》床戰袁艾菲！　26歲陳慕事後坦承「腦中都是另個男人的臉」

《炮仔聲》陳冠霖告別「我先離開一下」　拉行李打卡桃機…網哭：又消失了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

唐綺陽

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 林俊傑改編《她說》致敬電影人！　行走CD又發功現神技
  2. 阿Ken鬆口曝和安心亞關係！　單身4年「可能沒愛過我」：祝福她和言承旭
  3. 鄭茵聲：從搞笑藝人轉歌手！　「我會彆扭，我需要克服」
  4. 保鑣遭爆「抓手臂硬推」又嗆：推她怎麼了？　Angelababy出面回應了！
  5. 孫燕姿出道20年推新單曲！　「親自譜曲」道盡對歌迷感謝
  6. 獨家回應／吳佩慈懷第四胎　向好友賈永婕取經生女偏方
  7. 童顏CP「激吻20秒」甜到爆！《親愛的》全集提前外洩…楊紫怒了
  8. 「史上最會賺」4星座！　天蠍天生帶財、TOP 1小心變月光族
  9. 田馥甄、陳珊妮長這樣！　「修成醫美臉」背後意義曝光
  10. 《有品位的她》女星宣布為愛引退才1年　老公爆詐欺被關

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366