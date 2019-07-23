Baby彎腰「掉出半球」！　同框「大8歲女雷神」網看傻：有沒有輸一看就知

記者潘慧中／綜合報導

Angelababy（楊穎，暱稱：Baby）頻頻被爆婚變，PO「雞湯文」也被認為有異狀，她最近一掃流言困擾受邀觀賞展覽，「現場見到很多老朋友，一個完美的夜晚」，還難得同框奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman），無論是氣勢或外貌都讓粉絲驚艷到看傻眼：「沒有輸！」

▲▼Baby上露美胸下露美腿。（圖／翻攝自微博／楊穎工作室）



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照片中，可以看到Angelababy放下浪漫的及胸長捲髮，裸膚色長禮服相當映襯她的白皙肌膚，搭配精緻妝容儼然就是一個小公主，蝴蝶結綁帶繫出腰身，胸前開深V剪裁，當她坐下彎腰拍照時，不小心露出雪白半球，超有料好身材讓人大飽眼福。

▲▼Baby彎腰拍照露半球。（圖／翻攝自微博／Angelababy）



值得一提的是，Angelababy還和確定參演《雷神索爾4》「女雷神」的娜塔莉波曼合照，對方身穿一襲印花挖肩禮服，兩人一深一淺的造型恰巧相呼應，不少網友看了都直誇：「Baby好美」、「自信優雅大器」、「合照完全不輸啊！」

▲Baby難得同框娜塔莉波曼。（圖／翻攝自微博／Angelababy）



事實上，Angelababy之所以能維持好膚質、好身材的關鍵全因為2個字「自律」，抽空用新鮮小黃瓜敷臉，並養成規律的生活習慣，她吃完飯會至少站半小時，盡量保持在睡前5小時吃飯，才不會不好消化。