《黑澀會》薔薔「卸妝摘假睫毛」真實素顏曝光！　對鏡自拍…網驚：好勇敢

記者潘慧中／綜合報導

《我愛黑澀會》出身的薔薔（林嘉凌）說話風格辛辣、作風大膽，卻鮮少以素顏入鏡，但她22日上傳幾近全裸的辣照時，被網友意外發現她似乎悄悄卸了妝，清純的真實面貌也因此曝光。

▲▼薔薔通常以濃艷妝容入鏡。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）



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薔薔把握出國飛往歐洲的空檔保養身體，只見她似乎直接以素顏現身美體中心，膚色和平常相比沒有太大落差，膚況也維持得很光滑，少了銳利眉型、濃艷眼影和假睫毛的襯托，卻突顯了她的清秀氣質。

▲▼薔薔素顏超清純。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）



甜美笑容讓人留下深刻印象，但格外讓網友眼睛為之一亮的是，薔薔脫光衣服準備保養前，忍不住對鏡子自拍，及腰長髮遮住豪胸，隱約露出南半球，單穿蕾絲滾邊的內褲，渾圓臀型在鏡頭前一覽無遺。

▲薔薔卸妝準備保養身體。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）



薔薔對兩性議題態度相當開放，她日前透露年輕時誤交許多渣男友，被21歲時交的男友毆打掐脖，前一段戀情則是遇到軟爛男，對方很愛喝爛醉，就算隔天要上班也是一樣，她一氣之下飛到美國散心，還發生一夜情，回台後果斷要求分手，男方卻哭求原諒。

因為有這麼多失敗的感情經驗，薔薔現在鼓吹女性自主，眼光變得比以前高，才會2年都交不到男朋友，不過在節目中被問及現在的感情狀態，她先是露出害羞笑容，遲疑了一下才坦承：「有男友。」羞澀模樣和以往的嗆辣風格差很大。