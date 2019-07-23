ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《黑澀會》薔薔「卸妝摘假睫毛」真實素顏曝光！　對鏡自拍…網驚：好勇敢

記者潘慧中／綜合報導

《我愛黑澀會》出身的薔薔（林嘉凌）說話風格辛辣、作風大膽，卻鮮少以素顏入鏡，但她22日上傳幾近全裸的辣照時，被網友意外發現她似乎悄悄卸了妝，清純的真實面貌也因此曝光。

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

▲▼薔薔通常以濃艷妝容入鏡。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

請繼續往下閱讀...

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

薔薔把握出國飛往歐洲的空檔保養身體，只見她似乎直接以素顏現身美體中心，膚色和平常相比沒有太大落差，膚況也維持得很光滑，少了銳利眉型、濃艷眼影和假睫毛的襯托，卻突顯了她的清秀氣質。

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

▲▼薔薔素顏超清純。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

甜美笑容讓人留下深刻印象，但格外讓網友眼睛為之一亮的是，薔薔脫光衣服準備保養前，忍不住對鏡子自拍，及腰長髮遮住豪胸，隱約露出南半球，單穿蕾絲滾邊的內褲，渾圓臀型在鏡頭前一覽無遺。

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

▲薔薔卸妝準備保養身體。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

薔薔對兩性議題態度相當開放，她日前透露年輕時誤交許多渣男友，被21歲時交的男友毆打掐脖，前一段戀情則是遇到軟爛男，對方很愛喝爛醉，就算隔天要上班也是一樣，她一氣之下飛到美國散心，還發生一夜情，回台後果斷要求分手，男方卻哭求原諒。

因為有這麼多失敗的感情經驗，薔薔現在鼓吹女性自主，眼光變得比以前高，才會2年都交不到男朋友，不過在節目中被問及現在的感情狀態，她先是露出害羞笑容，遲疑了一下才坦承：「有男友。」羞澀模樣和以往的嗆辣風格差很大。

推薦閱讀

被人從後推一把！　熊熊慘摔「咬斷舌頭」…揭童年身世：被當異類

被人從後推一把！　熊熊慘摔「咬斷舌頭」…揭童年身世：被當異類

被嗆「素顏輸別人退演藝圈」！　安苡愛卸妝反擊…憲哥驚：拼收視率不用這樣幹

被嗆「素顏輸別人退演藝圈」！　安苡愛卸妝反擊…憲哥驚：拼收視率不用這樣幹

Baby彎腰「掉出半球」！　同框「大8歲女雷神」網看傻：有沒有輸一看就知

Baby彎腰「掉出半球」！　同框「大8歲女雷神」網看傻：有沒有輸一看就知

《玩很大》出包PTT噓爆！　紅隊認失誤「PO一刀未剪片」道歉了

《玩很大》出包PTT噓爆！　紅隊認失誤「PO一刀未剪片」道歉了

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

校花陶敏敏「耳下3cm」新髮型曝光！　自拍一PO網…連粉絲都認不出

校花陶敏敏「耳下3cm」新髮型曝光！　自拍一PO網…連粉絲都認不出

陳喬恩一刀剪掉及胸長髮！　「中分新髮型」網看傻：髮際線好高

陳喬恩一刀剪掉及胸長髮！　「中分新髮型」網看傻：髮際線好高

展榮出賣爸爸N年前結婚照！　網友「對比五官」驚呼：以為是吳建豪

展榮出賣爸爸N年前結婚照！　網友「對比五官」驚呼：以為是吳建豪

「來電顯示」戳破男友偷吃閨蜜！　黃小柔抓姦SOP曝光：這種人都是慣犯

「來電顯示」戳破男友偷吃閨蜜！　黃小柔抓姦SOP曝光：這種人都是慣犯

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友

反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友

「兒子帶女人回家睡」媽媽氣到腿軟！　一看清女友長相…暴衝上床扯髮痛揍

「兒子帶女人回家睡」媽媽氣到腿軟！　一看清女友長相…暴衝上床扯髮痛揍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友

「兒子帶女人回家睡」媽媽氣到腿軟！　一看清女友長相…暴衝上床扯髮痛揍

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

答應李榮浩求婚11天…楊丞琳爆懷孕！　鬆口回應了

《復仇者聯盟5》消失在片單中！漫威證實：《奇異博士2》就是了

Albee范乙霏馬甲「超巨北半球」炸出！　網友定格看：好透～

《炮仔聲》陳冠霖告別「我先離開一下」　拉行李打卡桃機…網哭：又消失了

Jessica根本超有料！破尺度大解放「北半球被看光」網傻了：OMG

Debbie解放比基尼「胸前挖巨洞」！　超兇半球掉出…網友全暴動

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

薔薔, 黑澀會, 林嘉凌

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 等了3年！周杰倫彈琴宣布：新專輯主打　「驚見林俊傑合體」粉絲卻失望了
  2. 下一部《復仇者聯盟》確定「角色大洗牌」　漫威證實：有些人還沒見過
  3. Baby彎腰「掉出半球」！　同框「大8歲女雷神」網看傻：有沒有輸一看就知
  4. 瘋電影／極地先鋒　挪威極地探險家阿蒙森
  5. 《玩命關頭9》演員墜落撞頭！　「拍攝行程全取消」
  6. Jessica根本超有料！破尺度大解放「北半球被看光」網傻了：OMG
  7. 福原愛兒子滿3個月亮相！「無辜大眼」萌翻　她一看服了：真的好像江宏傑
  8. 《炮仔聲》陳冠霖告別「我先離開一下」　拉行李打卡桃機…網哭：又消失了
  9. 小泡芙又長大了！　6歲生日趴「神還原灰姑娘」美翻
  10. BAZZI帶爸爸來台20小時「碰上台北大雷雨」　寵粉搭高台開唱

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366