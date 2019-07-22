校花陶敏敏「耳下3cm」新髮型曝光！　自拍一PO網…連粉絲都認不出

記者潘慧中／綜合報導

簡廷芮（Dewi）因演出電影《我的少女時代》飾演校花陶敏敏一角爆紅，平常儘管工作忙碌，仍不忘和粉絲分享生活，沒想到她22日突然上傳自拍影片：「短髮了～可以嗎？」讓不少長髮控網友為之崩潰。

▲簡廷芮近來大多留著長瀏海和及胸長髮。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）



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畫面中，可以看到簡廷芮以往的及胸長髮消失，一口氣變成耳下3公分的激短髮，原本的長瀏海也變成眉上齊瀏海，格外襯托出她的小臉和精緻五官，展現截然不同的氣場，甚至有粉絲以為她不是本尊。

▲▼簡廷芮突然上傳頂著短髮自拍的影片。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）



換新髮型自拍，簡廷芮似乎也不太習慣，「連我自己都以為是我姊？」無論是神情或外貌，的確都和擔任網拍女模的大姊簡婕極為相似，「是姊姊無誤！」被問到是否真的剪短時，她則是四兩撥千金地笑回：「覺得可以嗎？」真相仍有待她本人解答囉！

▲▼有網友都把簡廷芮（下圖中）誤認成大姊簡婕（下圖左），下圖右邊的女生是小妹簡廷倪。（圖／翻攝自Instagram／dewichien、tinichien）



事實上，簡廷芮在家排行老二，大姊簡婕和小妹簡廷倪雖然沒有正式進演藝圈，但在網路都享有一定知名度，她之前受訪時曾透露，其他姊妹功課都比她優秀，而且3姊妹當中也是自己的異性緣最差。