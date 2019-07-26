王瞳爆當小三…馬俊麟妻認「離家出去住」！　小孩也帶走：分開冷靜一下

記者田暐瑋／綜合報導

馬俊麟和王瞳合作《大時代》傳出緋聞，惹老婆梁敏婷吃醋，還貼出「3人吃便當」文章，再度爆出婚變，之後又傳老婆離家出走，但他則是開直播否認。對此，馬的老婆梁敏婷認了「的確有離家」，但馬俊麟也還是會看小孩，至於婚姻下一步，她表示：「還在思考中。」

馬俊麟25日晚間才開直播否認老婆小孩都不在家，但據《中國時報》報導，梁敏婷26日則打臉表示，兩人吵完架後因為情緒不佳，的確帶著小孩到西門町住，但強調不是離家出走，老公都知道此事，也會看小孩，離家是為了彼此冷靜，至於對於婚姻未來，她語氣較為和緩說：「還在思考。」

▲馬俊麟發文。（圖／翻攝自Facebook／馬俊麟）



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馬俊麟直播一開頭，就秀出雙胞胎兒子星星跟元元，至於老婆梁敏婷身影，他則說：「太太剛洗完澡，我不會讓她入鏡。」隨後星星一直大哭，有一女生出現抱哄，鏡頭只有出現女生的腳，馬俊麟表示：「我有事情想跟大家講，其實我有點生氣，因為有新聞說我的太太帶小孩離家出走，我不知道新聞意義是什麼，我不知道怎麼澄清，我就開直播給你看。」

這幾天風波不斷，馬俊麟表示：「如果你的另一半講，爸爸帶兩個小孩也可以自立自強，這次錯誤想法，因為爸媽能給的，另外一半絕對不可能一模一樣，就算是我帶兩個小孩，但是媽媽能給的絕對不是爸爸能給，了解的人就知道，再來就是，別人的日子是別人在過，基督教說，人生下來到現在哪個人沒有罪，我們全是罪人，我們有什麼資格批評別人，今天要直播目的達到，看到我的家人沒離家出走，我也沒好情緒，不用再多說，就這樣。」

▲馬俊麟和王瞳。（圖／翻攝自Facebook／馬俊麟）