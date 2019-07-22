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香港變人間煉獄！　主播衝進救人…慘被元朗白衣人「爆頭往死裡打」滿地鮮血

記者田暐瑋／綜合報導

香港民陣21日舉行爭民主遊行，元朗地區卻在同日晚間出現一群白衣人無差別攻擊民眾，就連孕婦和嬰兒都不放過，引爆民眾怒火。香港前TVB主播柳俊江第一時間到元朗地鐵站幫忙，先後載了3個年輕人回家，再度回到地鐵站時，就遭到白衣人爆頭攻擊，他被打到頭破血流，整個地上全都是血，現場傷者形容：「現場像是煉獄！」

據香港《星島網》報導，香港前TVB主播柳俊江目前是獨立評論人協會會員，21日得知元朗發生大規模攻擊事件後，立刻到現場確認有沒有需要幫助的人，並載了3名受困的年輕人離開，他再度回到現場，大聲呼喊要民眾盡速離開，一回頭卻發現有民眾落單被攻擊，情況相當危急，又趕緊折返要將民眾拉走。

▲柳俊江在元朗案中被打破頭。（圖／翻攝自柳俊江臉書）

▲柳俊江在元朗案中被打破頭。（圖／翻攝自am730）

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沒想到此時，柳俊江被一旁4、5個白衣人持鐵棍上前包圍，之後就是一陣猛打，且都是往頭上打，當場頭破血流，幸好最後有人上前喊停，白衣人才一哄而散，他被拍到全身沾滿血跡，地上也有一大片血漬，畫面相當驚悚，送醫後頭部縫了8針，幸好沒有傷及頭骨，但他表示並不後悔：「因為有我的妻小，我才必須要去守護（香港）。」

▲柳俊江在元朗案中被打破頭。（圖／翻攝自am730）

▲柳俊江在元朗案中被打破頭。（圖／翻攝自am730）

據《星島日報》報導，游乃強指出，21日晚間10時41分接獲報案，隨後就派出巡邏車到場查看，發現有超過100人在鬥毆，指揮中心馬上加派配戴完整裝備的警員到場增援，由於當天場面十分混亂，「不能確認站在南邊圍邨口的人都有參加打鬥」，所以暫時不拘捕任何人。

游乃強強調，警方真的沒看到任何人持有鐵棍，但他們相信很有可能是有貨車運送武器到現場，目前已經記錄當天路過的車牌號碼，並派出重案組第一對處理此案，最後重申「一定會嚴查到底」。
 

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元朗, 白衣人, 元朗白衣人, 香港, 反送中, 柳俊江

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