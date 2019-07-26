張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

記者田暐瑋／綜合報導

「張君雅小妹妹」簡嘉芸2006年因為一支泡麵廣告爆紅，爆炸頭和圓圓臉頰成了招牌造型，如今她已是20歲的年輕正妹，還有火辣S曲線，讓人眼睛大吃冰淇淋，其實152公分的她高一時曾胖到68公斤，雖然依舊可愛，卻因為告白失敗，讓她痛定思痛決定減肥，成了最痛的初戀回憶。

簡嘉芸2018年從護專畢業，目前已經是一名護理師，小時候身材圓滾滾的她，現在卻是個曲線曼妙的辣妹一枚，原來高一時她情竇初開，喜歡上校外一名身材壯碩的男同學，被對方的魅力和幽默吸引，因此開始減重，並學著打扮自己，希望能在喜歡的人面前變漂亮。

▲張君雅。（圖／翻攝自YouTube、簡嘉芸IG）



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過了1年，簡嘉芸總算鼓起勇氣告白，沒想到對方卻反問「是不是累了」，對方還說「好好休息」，就這樣她的初戀無疾而終，最後花了半年才走出情傷，當時152公分的她一度胖到68公斤，也因為失戀，讓她下定決心甩開肉肉的自己，透過跑步成功減到50公斤左右。

▲張君雅小妹妹女大18變。（圖／翻攝自臉書）



簡嘉芸日前在IG曬出比基尼辣照，展現完美身材，讓許多網友眼睛為之一亮，紛紛戲稱：「我要去掛號了！」而當年因為在《惡作劇二吻》中客串，看到鄭元暢飾演的男主角直樹是個醫生，少女心情竇初開，便決定要從事護理人員一職，想著可以看到許多帥氣醫生，至於是否還想回到演藝圈，她直言不排斥，希望還能有機會演戲。

▲長大的張君雅（左）小妹妹化身白衣天使傳護理之光。（圖／新生醫專提供）